İYİ Parti’li Cesur: Grip aşısı da karneye bağlandı

İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur, geçtiğimiz günlerde, yaşanan grip aşısı yokluğunu araştırma önergesi vererek gündeme getirdi.

“HÜKÜMETİ AŞI YOKLUĞU KONUSUNDA DEFALARCA UYARDIK”

“Ülkedeki yokluklara, grip aşısı yokluğu ile bir yenisi daha eklendi” diyen Cesur, yaşanan grip aşısı yokluğunun toplum sağlını zarara uğratacak ve sağlık kurumları üzerindeki var olan yükleri daha da arttıracak bir yük olduğuna dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün “6 aydan büyük herkesin aşılanması gerekir” dediğini de hatırlatan Cesur; “Özellikle risk grubunda olan, korunması ve derhal aşılanması gereken sağlık personelini de hesaba katınca, 15 milyonu aşkın kişi ediyor. Yalnızca 1 milyondan biraz fazla aşı stokun var. Bu eksikliğin çok ağır sonuçları olacaktır. Ülkemizde grip aşısının bir anda üretilemediğini gibi tedarik edilmesinde de büyük sıkıntılar var. Aylar öncesinden defalarca uyarılmasına rağmen bu konuda bir adım atılmadı. Anlaşılıyor ki konunun önemini anlamamış” dedi.

“AŞI DAĞITIM RİSK SKORLAMASI BİLİMSELLİKTEN UZAK”

Ağustos-Eylül arasında eczanelerde toplanan listelerin Ekim sonunda bir anda iptali ile pek çok vatandaşın koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanama hakkından mahrum kaldığını belirten Cesur, “Bu sene uygulanan grip aşısı Charlson ve risk skorlaması ‘keyfi ve bilimsellikten uzak'. Yaşlıların, diyabet hastalarının, kronik kalp, akciğer hastalarının, bağışıklık sistemini etkileyen ilaç kullanan hastaların ve yüksek risk grubunda olan birçok başka hasta bu skorlamaya göre aşıdan mahrum bırakıldı. Corona virüsü semptomları ile grip semptomlarının benzerliği, grip olan hastaların, corona virüsü şüphesi ile hastanelere başvurusunu ciddi oranda artacaktır. Geçtiğimiz yılların iki temmuz ayı arasında hastanelere yalnızca grip sebebi ile 150 bine yakın hastanın başvurdu. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre grip olan ancak hastaneye başvurmayan 4 ila 8 milyon insan olduğu bilgisi var” diye konuştu.

“KURUMLARIN KAPATILMASIYLA AŞI GELİŞTİRME VE ÜRETME KAPASİTEMİZ AZALTILDI”

Yaşanan aşı yokluğu sorununun kaynağının hükümetin ithalat politikaları olduğunu beliren Cesur, “Aşı o dönem daha ucuz diyerek, aşı geliştiren ve üreten kurumlarımıza her yılki bütçelerden yeteri kadar kaynak ayrılmayınca o kurumlarda gerekli modernleştirme yapılmadı. Bu sebeple de kurumların çağın gerisinde kalmaya başladı ve kapatıldı. 2004'te Aşı Üretim Enstitüsü, 2011'de Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün kapatılması ve ithalat bağımlılığı sonucu bu duruma gelindi. Aşının stratejik öneme sahiptir. Bu konuda bütün partilerin bir araya gelerek halk sağlığını korumak için teklif ettiği Araştırma Önergesine evet demeye davet diyorum” ifadelerini kullandı.