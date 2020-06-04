İzmir Tabip Odası: Özel sektördeki kronik hastalar unutuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni dönem normalleşme kararları çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kronik rahatsızlığı olanların idari izinli sayılması, özel sektörde çalışan kronik hastalar için ise hiçbir açıklama yapılmaması işyeri hekimlerinin tepkisini çekti.

İzmir Tabip Odası işçi sağlığı ve işyeri hekimliği komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un özel sektör çalışanlarına sahip çıkmasını istedi.

ÖZEL SEKTÖRDEKİ KRONİK HASTALARIN DURUMU BELİRSİZ

Kamuda çalışan 3 milyon çalışan ile ilgili Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanının açıklama yaptığını, genelge çıkardığını, 16 milyon aktif sigortalı işçinin çalışma yaşamının ise göz ardı edildiğini savunan hekimler, “Özel sektörde, fabrikalarda, atölyelerde, şantiyelerde çalışan ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar, aylardır çalışmıyor ve ücret alamıyor.

Özel sektör çalışanları idari ve ücretli izinli sayılmadığı gibi bu çalışanların hangi koşullarda çalışma hayatına katılabileceği ve alınması gereken önlemlerin neler olması gerektiği konusunda bir bilgilendirme yapılmadı. Özel sektör çalışanlarıyla ilgili belirsizlik halen sürüyor. İşyeri hekimleri ne yapacakları konusunda tereddüt yaşıyor” görüşlerini dile getirdi.

“İŞCİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU BAKAN SİZ DEĞİL MİSİNİZ?”

İşyeri hekimleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un sorumluluğunu yerine getirmesini isteyerek “İşçi sağlığı ve iş güvenliğinden sorumlu Bakan siz değil misiniz?”diye sordu. “Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu, virüsün, bulaş konusunda kamu çalışanları ile özel sektörde çalışanlar arasında ayrım yaptığına dair bilimsel bir veriyi açıklamamıştır.

Yeni corona virüsü bulaşta ayrım yapmaz iken, kronik hastalığı bulunan çalışanlara yönelik tedbirler konusunda çalışanlar arasında ayrımcılık yapılıyor” ifadelerini kullanarak, özel sektörde çalışanlardan kronik hastalığı olanların her hangi bir hak kaybı yaşanmadan izinli sayılmasını istedi.