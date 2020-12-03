İzmir Valiliği’nden Tepecik açıklaması

İzmir Valiliği Covid-19 salgınında sıkıntılı günler yaşanması üzerine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Salonu’nun hastaneye çevrilmeye başlandığı yönündeki görüntülerle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Valilik salondaki görüntüleri doğruladı, ancak çalışmaların 30 Ekim'de meydana gelen depremle ilgili olduğunu duyurdu.

DEPREM İÇİN HAZIRLANMIŞ

Valilik açıklamasında, “30 Ekim günü meydana gelen depremden hemen sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanesinin depremden en çok etkilenen Bayraklı bölgesine yakın olması sebebiyle, depremin yıkıcılığının ve meydana gelen hasarın büyüklüğünün ön görülememesi nedeniyle ihtiyaten Hastanenin spor salonu ‘Acil Müdahale ve Barınma Alanına' çevrilmiştir. Görüntülerde yer alan ön müdahale ve acil servis alanı deprem sonrasında gerek duyulmadığı için boşaltılmış olup, asli kullanım alanına geri döndürülmüştür” denildi.