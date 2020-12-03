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İzmir Valiliği’nden Tepecik açıklaması

Vaka sayılarının ürkütücü boyuta geldiği İzmir’de Tepecik Hastanesi spor salonunda oluşturulan hastane ile ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, salonun 30 Ekim’deki deprem sonrası hazırlandığı belirtildi.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 16:51, 03/12/2020
Haberler Sağlık
İzmir Valiliği’nden Tepecik açıklaması

İzmir Valiliği Covid-19 salgınında sıkıntılı günler yaşanması üzerine  Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Salonu’nun hastaneye çevrilmeye başlandığı yönündeki görüntülerle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Valilik salondaki görüntüleri doğruladı, ancak çalışmaların 30 Ekim'de meydana gelen depremle ilgili olduğunu duyurdu.

DEPREM İÇİN HAZIRLANMIŞ

Valilik açıklamasında, “30 Ekim günü meydana gelen depremden hemen sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanesinin depremden en çok etkilenen Bayraklı bölgesine yakın olması sebebiyle, depremin yıkıcılığının ve meydana gelen hasarın büyüklüğünün ön görülememesi nedeniyle ihtiyaten Hastanenin spor salonu ‘Acil Müdahale ve Barınma Alanına' çevrilmiştir. Görüntülerde yer alan ön müdahale ve acil servis alanı deprem sonrasında gerek duyulmadığı için boşaltılmış olup, asli kullanım alanına geri döndürülmüştür” denildi.

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