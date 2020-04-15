İzmir’de Doktor Danışma Hattı kuruldu!

Corona virüsü salgınının psikolojik etkilerine karşı İzmirlilere destek olmak amacıyla 30 Mart'ta Psikolojik Destek Hattı kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de salgınla mücadele kapsamında Doktor Danışma Hattı açtı.

İzmirliler artık büyükşehir belediyesine ait Eşrefpaşa Hastanesi'ndeki doktorlara telefonla danışabilecek.

Doktor Danışma Hattı'ndan faydalanmak için öncelikle Bizİzmir dijital platformları üzerinden randevu almak gerekiyor.

www.bizizmir.com web sitesinin ya da Bizİzmir mobil uygulamasının ana sayfasındaki “Doktor Danışma Hattı” sekmesine tıklayarak ilgili sayfaya gidilebiliyor.

Bu sayfada açılan randevu formunun doldurulmasıyla hasta randevusunu almış oluyor.