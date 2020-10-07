İzmir’de salgın nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için anıt yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı’yı ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Özuslu, Çamlı’ya sağlık personelinin çalışmalarından dolayı plaket verdi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR PARK YAPILMASINI İSTİYORUZ”

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çamlı, yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette, yaşamlarını hiçe sayarak çalışan sağlık çalışanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bir anıt ve park yapılması yönündeki taleplerini dile getirerek, “Yaşamlarını riske atarak sağlık hizmeti üretmeye çalışan sağlık çalışanlarına yönelik bir park yapılmasını istiyoruz. Yine süreci anlatan, çekilen acıları, kaybedilen sağlık çalışanları ile vatandaşlarımızı anlatan bir anıt yapılması yönünde talebimiz var. Sağlıkçıların hatırasına uygun bir düzenlemenin hayata geçmesini diliyoruz” diye konuştu.

“BİRÇOK SAĞLIKÇI BU SÜREÇTE AİLELERİNDEN UZAK KALDI”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özuslu da birçok sağlık çalışanının corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Birçok sağlıkçı bu süreçte evlerine gitmedi, ailelerinden uzak kaldı. Bunu da çevresindeki insanları korumak adına yaptılar. Gönüllü olarak kendilerini izole ettiler. Biz de sizin için elimizden geleni yaparız” açıklamasında bulundu.

“YAPTIKLARINIZI ORTAYA KOYMAK ADINA ÇOK ANLAMLI OLACAK”

Tabip Odası’nın önerisini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de memnuniyetle karşıladığını dile getiren Özuslu, “Böyle bir anıtın yapılıp gelecek kuşaklara böyle bir salgında nasıl mücadele verildiğini anlatmak önemli. Sağlık çalışanlarının hangi acıları yaşadığını, nasıl fedakarlıklar yaptıklarını anlatmamız gerekiyor. Bu çalışma toplum sağlığı için yaptıklarınızı ortaya koyma adına çok anlamlı olacak” dedi.