Kalbi duran hasta hayata döndü

Göğsünde ağrı ve fenalaşan Halil Erdem’in kalbi ambulansla hastaneye giderken durdu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Erdem’e Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik müdahale etti.

Dr. Çelik ve ekibi Erdem’e müdahalede bulundu. 2 saatin ardından Acil Servis sorumlusu müdahaleye son verilmesini istedi. Ancak Dr. Hamit Çelik hastaya müdahaleye devam ederek kritik bir karar aldı. Damarlardaki tıkanıklığı anjiyo yaptı ve hasta hayata geri döndü.

DURAN BİR KALBİN YENİDEN ÇALIŞTIRILMASI İÇİN GEÇEN SÜREDE NELER YAŞANIYOR?

Dr. Çelik, kalp krizi sonucu kalbi ve solunumu duran hastalara yapılan müdahale normalde kılavuz ve literatür bilgilerine göre en az 45 dakika yapılması önerildiğini söyledi. 45 dakika kalp masajı ve suni solunuma cevap alınmazsa müdahale bırakılır. Ancak 45 dakikadan daha uzun süre kalp masajı ve suni solunum yapılması müdahale eden hekimin insiyatifine ve hastanın klinik tablosuna bağlı dedi.

Bir hastanın hayata dönüp dönmemesi yapılan kalp masajın etkinliğine bağlıdır, etkili bir kalp masajı yapıldığında hastanın idrar çıkışı olur. Ayrıca EKG de sık sık ventrikuler extra vuru dediğimiz ritim bozukluğu oluşur, hastanın renginde morarma olmadığı zaman da yapılan suni solunum ve kalp masajının etkili olduğunu gösterir diyen Dr. Çelik, “Müdahale ettiğim bu hastalarda idrar çıkışının olması, ekstra atımların olması ve vücudunda mevcut olan morarmanın kaybolması nedeniyle uzun süre müdahale ettim.” dedi.