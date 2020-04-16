Kalp hastaları dikkat! Covid-19’a karşı bu önlemleri alın

Türkiye'de ölüm nedenlerinin başında gelen kalp ve damar hastalıkları hakkında bilgi vermek ve insanlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırabilmek amacıyla “13-19 Nisan Kalp Sağlığı Haftası” olarak kutlanıyor. Ancak bu yıl çok özel bir dönemden geçiyoruz, Covid-19 hastalığı pandemisi ile karşı karşıyayız. Peki bu hastalık kalp-damar rahatsızlığı olanları nasıl etkiliyor? İşte bu konuda bilinmesi gerekenler…

– Corona salgını kalp hastaları için nasıl bir risk teşkil ediyor?

Kardiyovasküler hastalığı olan kişiler Covid-19'a yakalandığında hastalık daha ağır seyretmekte, ölüm olasılığı da daha yüksek olmaktadır. Bir çalışmada Covid-19'a bağlı ölüm oranının tüm grupta yüzde 2.3 iken, beraberinde kardiyovasküler hastalık bulunanlarda yüzde 10.5, hipertansiyonu olanlarda yüzde 6, şeker hastalığı olanlarda yüzde 7.3 gibi daha yüksek seyrettiği saptanmıştır. Hastalığın bulaşması açısından bir fark yok ancak beraberinde kardiyovasküler hastalığı olanlarda hastalığın daha ağır seyrettiğini, ölüm oranının da daha fazla olabileceğini belirtmeliyim.

RİSK FAKTÖRÜ YÜKSEK

– Genç ve sağlıklı bir kalbin Covid-19'la mücadele eden hasta için avantaj olduğu söylenebilir mi?

Genç ve sağlıklı bir bireyin hastalığı hafif atlatma olasılığı, kardiyovasküler risk faktörleri yüksek veya kalp damar hastalığı olan kişilere göre daha yüksek. Sigara da önemli bir faktör olarak görünüyor. Sigara içenlerde daha ağır seyrediyor. Sigara içenlerin hemen bırakması dahi yararlı olabilir, bu kalp damar sağlığı açısından da hep önerdiğimiz bir şey.

BELİRTİLER AYNI MI?

Covid-19 belirtileri kalp hastalarında da aynıdır. Esasen ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, kırgınlık, bazen de ishal ile kendini gösteriyor. Göğüste dolgunluk, nefes darlığı, çarpıntı şikayetleri ile direk kardiyoloji polikliniğine başvuran hastalar da olabiliyor. Bu hastalığa özgü belirtileri olanlar zaman kaybetmeden bir sağlık kurumuna başvurmalıdır.

BU SÜREÇTE HASTALAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Kalp hastalarına özel bir kişisel korunma önlemi yok, virüs çok bulaşıcı, kalp hastalığı olsun olmasın herkesin ama herkesin kişisel hijyene, sosyal mesafenin korunmasına tam riayet etmesi gerekir. Kalp damar hastaları izolasyona, karantinaya mutlaka ve mutlaka uymalıdır. Sadece kendilerinin uyması yetmez, aile bireyleri de uymalıdır. Sizin evde karantinada olmanız, çocuğunuz veya eşinizin dışarı çıkması, tam karantinaya uymaması sizi de riske atacaktır. Hastaların ilaçlarını düzenli şekilde kullanmaya devam etmeleri de önemli. Aksi takdirde kalp krizi ve felç riskleri artabilir.