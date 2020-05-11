‘Kalp hastalarının asıl yapması gereken şey güneşe ulaşmak’

Dünyada corona virüsü salgını devam ediyor. Türkiye’de tablo her geçen gün iyiye gitse de salgın bitmiş değil. Salgında kronik rahatsızlığı olanlar risk altındayken kalp, damar ve hipertansiyon hastaları da yüksek risk grubunda.

Bu süreçte 1 aydan fazladır evinde bulunan 65 yaş üstü kalp hastaları için Kardiyolog Prof. Dr. Özlem Batukan Esen, tavsiyelerde bulundu. Esen, “Kalp hastalarının asıl yapması gereken D vitaminine ulaşmak. Saat 12.00 ve 13.00 dilimi arasında varsa balkonda, terasta en az 20 dakika kol ve bacakları açık kalacak şekilde güneş almaları gerekir. İkincisi koridoru en az bir kaç kere gidip gelmek olabilir.” dedi.

“İLAÇLARI KESİNLİKLE BIRAKMAMAK GEREKİYOR”

Bağışıklığı korumak için kalp hastalarının asıl yapması gereken D vitaminine ulaşması gerektiğini söyleyen Esen,”Saat 12.00 ve 13.00 dilimi arasında varsa balkonda, terasta en az 20 dakika kol ve bacakları açık kalacak şekilde güneş almaları gerekir. İkincisi koridoru en az bir kaç kere gidip gelmek olabilir.

Önemli bir de uyarım olacak. Enfeksiyonun ilk çıktığı zamanlarda hastalardan ‘ilaçları bırakalım mı, bağışıklığımız düşer mi’ soruları çok gelmişti. İlaçları kesinlikle bırakmamak gerekiyor. Tansiyonu kontrol altında tutmak çok önemli. Enfeksiyonda hastaneye yatarken hastanın tansiyonu yüksek olan kişiler daha çok risk altında dolayısıyla tansiyonumuzu kontrol altında tutacağız.” diye konuştu.