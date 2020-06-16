Hipokalsemi olarak bilinen kalsiyum eksikliği ergenlik çağındaki kızlar ve erkekler, 50 yaş üstü kadınlar ve 70 yaş üstü erkekler günlük kalsiyum gereksinimlerini karşılayamama konusunda özellikle yüksek risk altındadır. Menopozdaki kadınlar, veganlar ve süt intoleransı olanlar da kalsiyum eksikliğine daha yatkındır. Şimdi, kalsiyum eksikliği testi nasıl yapılır? Kalsiyum eksikliği belirtileri ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım.

KALSİYUM EKSİKLİĞİ HAKKINDA

Kalsiyum insan vücudundaki en bol mineraldir. Bununla birlikte, yaygın olarak kalsiyum eksikliği olarak bilinen hipokalsemi, sıklıkla görülür. Kandaki kalsiyum miktarı çok düşük olduğunda, insanlar çeşitli semptomlar yaşamaya başlar. Ortalama kalsiyum seviyeleri paratiroid hormonu (PTH), böbrekler ve bağırsakların etkisiyle korunur. Kalsiyum eksikliği, paratiroid bezlerindeki sorunlardan, böbrek bozukluklarının veya kullanılan spesifik ilaçların yan etkilerinin bir sonucu olabilir.

KALSİYUM EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Kalsiyum eksikliği (hipokalsemi), kandaki kalsiyum seviyeleri düşük olduğunda ortaya çıkar. Uzun süreli bir eksiklik diş değişikliklerine, kataraktlara, beyindeki değişikliklere ve kemiklerin kırılgan olmasına neden olan osteoporoza yol açabilir. Kalsiyum eksikliği erken dönemde hiçbir belirti vermeyebilir.

Kalsiyum eksikliğinde görülen belirtiler şunlardır:

* Ellerde, kollarda, ayaklarda, bacaklarda ve ağız çevresinde uyuşmaya ve karıncalanma.

* Uykusuzluk

* Aşırı yorgunluk

* Letarji (Yaşamsal işlevlerin çok zayıfladığı, çok derin ve sürekli patolojik uyku durumu)

* Enerji eksikliği

* Halsizlik

* Eklemlerde ve kemiklerde ağrılar.

* Kemik erimesi.

* Göz sağlığında bozulma, görme bozuklukları ve özellikle katarak.

* Odaklanmada zorluk ve unutkanlık.

* Ciltte kuruluk.

* Tırnaklarda güçsüzleşme ve kırılma.

* Osteopeni ve sonucunda osteoporoz.

* Regl dönemi öncesinde çok şiddetli ağrılara neden olan PMS olarak bilinen premenstrüel sendrom.

* Dişlerde çürümeler ve kırılmalar.

* Depresyon.

* Saçların zayıflaması çok miktarda dökülmesi.

* Yutma güçlüğü.

* Kronik kaşıntı.

* Göğüs ağrıları.

* Hırıltı.

* Seste değişiklikler.

KALSİYUM EKSİKLİĞİ TESTİ NASIL YAPILIR?

Kalsiyum eksikliği belirtileri yaşayan kişilerin tıbbi tedavi alması gereklidir. Çoğu zaman, doktorlar kandaki kandaki kalsiyum seviyelerini kontrol etmek için test isterler. Yetişkinler için normal aralık desilitre başına 8.8 ila 10.4 miligram arasındadır (mg / dL). Öte yandan, çocuklar daha fazla kalsiyuma ihtiyaç duyarlar, bu yüzden sağlıklı seviyeleri 8.8 mg / dL’den düşük olamaz. Vücudunuzdaki hemen hemen tüm kalsiyum kemiklerinizde bulunur; geri kalanıysa kanınızda bulunur.

Kanınızdaki kalsiyum 2 farklı şekilde ortaya çıkar ve doktorunuz birini veya toplam kalsiyum testiyle her ikisini test edebilir. Toplam kalsiyum testi hem serbest hem de bağlı formları ölçmektedir. İyonize kalsiyum testi yalnızca serbest ve metabolik açıdan aktif formu ölçmektedir. Her gün vücudunuzdan bir miktar kalsiyum kaybolmakta, böbrekler yoluyla kandan süzülmekte ve idrarla atılmaktadır. Böbreklerden ne kadar kalsiyum atılmakta olduğunu belirlemek için kalsiyumun idrardaki miktarı ölçülür. Test için kol damarından iğneyle kan numunesi alınır. İdrar numunesi istendiğinde ise en iyi yöntem belli zamanlarda idrar numunesi toplamaktır.