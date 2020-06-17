Kanda albümin nedir? Albümin düşüklüğü nasıl tedavi edilir?

Düşüklüğünde yorgunluk, el ve ayaklarda şişlik, halsizlik, vücutta morarma, karında şişlik, hızlı kilo kaybı ve iştah kaybı gibi belirtileri olan albümin nedir? Albümin düşüklüğü nasıl tedavi edilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

KANDA ALBÜMİN NEDİR?

Albümin karaciğeriniz tarafından yapılan bir proteindir. Albümin, kan dolaşımınızda sıvı tutmaya yardımcı olur, böylece diğer dokulara sızmaz. Ayrıca vücudunuzda hormonlar, vitaminler ve enzimler de dahil olmak üzere çeşitli maddeler taşır. Albümin karaciğerde yapılır ve karaciğer hasarına karşı son derece duyarlıdır. Düşük albümin seviyeleri karaciğeriniz veya böbreklerinizle ilgili bir problemi gösterebilir. Albumin referans aralığı kan düzeyinde yetişkinlerde 3.4 ile 5.4 g/dL iken, idrarda normal albumin değeri 0 ile 8 mg/dL’dir.

ALBÜMİN DÜŞÜKLÜĞÜ (HİPOALBÜNEMİ) NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Albümin seviyesinin referans değerin altında olması albümin düşüklüğü olarak tanımlanır. Albümin düşüklüğünde, vücut dokularında sıvı birikimi olarak tanımlanabilen ödem oluşur. Özellikle el ve ayak bilekleri, bacak, yüz ve göz kapaklarında ödeme bağlı şişlikler oluşur. Albümin düşüklüğü, karaciğerde yeteri kadar albumin sentezlenmemesi, aşırı albümin kaybı ve albümin yıkımından kaynaklanabilir.

Aşırı alkol kullanımı, siroz, hepatit ve diğer bazı karaciğer hastalıkları albüminin karaciğer tarafından yeterince sentezlenememesine neden olabilir. Ayrıca, diyabet, mide ülseri, bazı kronik ve romatizmal hastalıklar, hipotiroidi, hipoadrenalizm, büyüme hormonu bozuklukları, yatağa bağımlı kalma ve uzun süreli açlık gibi beslenme bozuklukları, kan düzeyinde albümin seviyesinin düşmesine neden olabilir. Albümin kaybını artıran durumlar, kanama, ishal, travmalar, yanık, çölyak hastalığı ve nefrotik sendrom varlığında görülebilir. Albümin yıkımı ise ateş, preeklampsi olarak tanımlanan gebelik zehirlenmesi, tiroit rahatsızlıkları, cushing hastalığı gibi durumlarda oluşabilir.

Tüm bunların haricinde kan hacminin artışını tetikleyen gebelik, aşırı su tüketimi, bazı ilaçların kullanımı ve kalp yetmezliği de albümin seviyesinin düşmesine yol açar.

Albümin düşüklüğünün tedavisi, altta yatan nedenin düzeltilmesine dayanır. Gerekli testlerin yapılmasının ardından doktorunuz tarafından verilen ilaçların düzenli bir biçimde kullanılması gerekir. Ayrıca düzenli beslenme albümin düşüklüğünün tedavisinde çok önemlidir.

Albümin miktarını yükseltmek için aşağıdaki yiyeceklerden yararlanabilirsiniz:

– Süt

– Baklagiller

– Peynir

– Fıstık ezmesi

– Balık

– Kuru yemiş

– Kırmızı et

– Fasulye

– Yumurta

– Bezelye

– Tereyağı

– Soya

– Pirinç

– Çavdar

– Patates

– Yulaf