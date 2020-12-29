Kanserle savaşta mucizeler yaratan yöntem

Kanser tedavisinde immünoterapi devrim niteliğinde ilerleme olarak nitelendiriliyor ve ülkemizde çoğu onkoloji merkezinde başarıyla uygulanıyor. Doç. Dr. Özlem Sönmez'e bu yöntemle ilgili merak edilenleri sordum. İşte yanıtları…

– İmmünoterapi nasıl bir yöntemdir?

İmmüno Onkolojik tedavi, uzun yıllar süren klinik çalışmalar sonunda geliştirilmiş bir tedavi yöntemidir. Vücudun kendini koruması için fren sistemleri devreye girer. Bu tedaviler vücudun sipesifik fren noktalarını kaldırarak savunma sisteminin tümörle mücadele etmesini sağlar.

– Kemoterapiden farkı nedir?

Kemoterapide görülen yan etkiler bu tedavide yaşanmıyor. Hasta hiç bir yan etki hissetmeden tedavisine devam ediyor. Bulantı, iştahsızlık ve halsizlik meydana gelmiyor.

– Yöntem bütün kanser türlerinde etkili midir?

Bu yöntem özellikle akciğer, cilt, böbrek kanserlerinde ve lenfomalarda etkili oluyor. Hastaya yapılan bazı testler tedaviye uygunluğunu ortaya çıkarıyor.

– Tedavi pahalı ve ne yazık ki SGK tarafından geri ödemesi olmuyor…

Doğru, bu çok etkili ve pahalı bir ilaç, hasta tedaviye tam olarak cevap verirse tümörlerin tamamen yok olması mümkün. Ayrıca ilacı kesmiş olsanız bile etkisi uzun süre devam ediyor. Şu an için SGK'nın bazı kanser tedavilerinde geri ödemesi olmuyor. Mesela, akciğer kanseri tedavisinde geri ödemelerin yapılması için görüşmeler devam ediyor. Dilerim kısa zamanda hayata geçirilir.

– Kanser tedavilerinde tıbbın geldiği nokta size göre umut verici midir?

Eskiden ‘Kanserden korkma, geç kalmaktan kork' denilirdi, şimdi bu da değişti artık. Geç kalınsa da yapılacak çok şey var. Kanser konusundaki gelişmeler gerçekten umut verici.

– Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri olarak, dernek çalışmalarıyla ilgili neler söylemek istersiniz?

Hava ve çevre kirliliği kansere yol açan çok önemli iki faktör olduğu için, bunlarla ilgili mücadele edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Toplumu kanser konusunda doğru bilgilendirip, doğru hedefe yönlendiriyoruz. Öte yandan sosyal medyada, televizyonlarda, radyolarda çok ciddi farkındalık programları yapıyoruz.

– Korona günlerinde kanser hastaları nelere dikkat etmeli?

Kanser hastaları topluma örnek olacak şekilde koronaya karşı gerçekten çok dikkatli davranıyorlar. Bize yansıyan veriler önceden korktuğumuz oranların çok altında kaldı.

– Bu arada sağlık çalışanları da büyük risk altında…

Ben de çok ağır Covid-19'a yakalandım ve çok ağır geçirdim. Öyle ki belli bir süre oksijene bile bağladılar. Canla başla mücadele ederek görevimizi eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkan halkımızın, bu salgın döneminden de aynı ruhlu mücadele ederek zaferle çıkacağına inanıyorum.

– Kanserli hastaları hedef alıp 'Sizi bitki tedavisiyle iyileştireceğiz' diyerek istismar edenlerle ilgili neler söylersiniz?

Kanser hastaları için tek çıkış yolu bilimsel tedavidir. Bitkisel ağırlıklı alternatif yollara asla girilmemelidir. Bunlar kanser tedavisine ihanettir. Hastanın hayatını riske atabilir, bazı sağlam organların bile iflas etmesine neden olabilir. Bilimsel tedavi yolundan ayrılmamak gerekiyor. Çünkü kanser önlenebilir bir hastalıktır ve tedavisi de mümkündür.