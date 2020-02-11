Kaplıcalar yarardan çok zarar getirebilir

Türkiye, jeotermal bir kuşak üzerinde yer aldığı için zengin şifalı su ve kaplıcalara sahip. Ancak bu şifalı sulardan bilinçsiz şekilde yararlanmaya çalışmak, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte kaplıca tedavisiyle ilgili bilinmesi gerekenler…

KİMLER İÇİN RİSKLİDİR?

Kaplıcalarda en sık görülen sorunların başında yanık, nefes darlığı, ağrılarda artış, çarpıntı, aşırı terleme veya üşüme gelir. Bu şikayetler başladığında kaplıcaya ara verilmeli ve hekime başvurulmalıdır. Bilinçsiz bir kaplıca tedavisiyle vücuttaki kronik iltihaplanmalar tetiklenebilir. Kaplıcalar özellikle kalp-damar, tansiyon, iltihaplı romatizma gibi kronik hastalığı olanlar, kanser, hamileler organ yetmezliği olan hastalar, kalp krizi geçirenler, kan sulandırıcı kullananlar ve obezler için tehlikelidir.

ÖLÜME YOL AÇABİLİR

Örneğin hipertansiyon, kalp yetmezliği olan hastalarda beyin kanaması veya beyin tıkanması gelişebilir. Yine varis ve diğer damar dolaşımı bozukluğu olanlarda damar tıkanıklığı yaşanabilir. Bazen de ölümlere kadar giden sonuçlar ortaya çıkabilir… Dolayısıyla kaplıca tedavisinden önce genel bir sağlık kontrolü çok önemli.

KİMLER FAYDA GÖRÜR?

Jeotermal sular temizlik, dinlenme, zindeleşme ve tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Genç kalma, kronik halsizlik, zayıflama, genel durumu düzeltme, vücut direncini artırma gibi amaçların yanı sıra, tedavi ve rehabilitasyon amacıyla da termal sulardan yararlanılır. Çeşitli deri hastalıkları, kireçlenmeler, yumuşak doku hastalıkları, mekanik bel ve boyun hastalıkları, ortopedik bozukluklar, kas hastalıkları, spor yararlanmaları, bazı nörolojik hastalıklar ve solunum hastalıkları için kaplıca tedavileri faydalıdır.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kaplıca tedavisi; ilaç tedavisinin yerine geçmez, tamamlayıcıdır. Mutlaka doktor kontrolünde yapılmalıdır. Bir hekim tarafından gerekli kontrol ve tetkikler yapıldıktan sonra hekimin uygun bulacağı bir tedavi programı uygulanmalıdır. Kısacası kaplıca tedavisi; uzman doktor eşliğinde ve diğer destek tedavileriyle birlikte uygulandığında insan sağlığı için yararlı sonuçlar ortaya koyar.

20 DAKİKAYI GEÇMEMELİ

Kaplıca suyunda ortalama 10-20 dakika kalınmalı. Vücut bu sürede gerekli mineralleri alır. Uzun süre kalındığında vücut sadece fazla ısı alır. Fazla ısıya maruz kalmak da vücuda zarar verebilir. Bu nedenle kaplıca tedavisi günlük 1-2 kür alınabilir ama her kür için süre 20 dakikayı geçmemelidir. Uygulama esnasında mutlaka sıvı desteği sağlanmalıdır. Hastalıklar için Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat verdiği kaplıcalar tercih edilmelidir.