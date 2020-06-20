Karantina kiloları üzerinize yapışmasın

Yeni normali yaşadığımız bugünlerde vaka sayısında ciddi bir artış var… Bildiğimiz 3 kural olan sosyal mesafeyi koruma, maske kullanımı ve elleri en az 20 saniye köpürterek yıkama dışında koronavirüs (Covid-19) ile ilgili aşı dahil somut, çok başarılı bir koruyucu veya kesin iyileştirici bir tedavi geliştirilemedi… Peki koronavirüsle mücadele ederken ne yapacağız? Bir yandan 3 kurala harfiyen uyarken; bir yandan da bazı yaşam alışkanlıklarımızı değiştireceğiz… Uzman Doktor Ender Saraç ile hem koronavirüsü hem de karantina kilolarıyla başa çıkma yollarını konuştuk… İşte Ender Saraç'ın çarpıcı saptamaları ve 3 günlük diyet programı…

NELERİ SEVİYOR?

1– Obezleri çok seviyor. ABD'de genç ölüm oranlarının yüksekliği incelendiğinde hastaların çoğunun obez olduğu ortaya çıktı.

2– Sigara içenleri çok seviyor. Çin'de ve ABD'de yapılan istatistiki çalışmalarda ölenlerden sigara içenlerin oranı Çin'de yüzde 80, ABD'de yüzde 85. İyileşenlerin yüzde 90'ı sigara içmeyenlerden oluşuyor.

3– Şeker ve hızlı karbonhidratları çok seviyor. Özellikle beyaz un, beyaz şeker, hamur işleri, kekler, pastalar, mısır şurubu gibi kan şekerini hızlı yükselten gıdalar bu virüs için bir besi yeri vazifesi görüyor.

4– Stresi seviyor. Stres, bağışıklığı en çok çökerten risk faktörlerinin başında geliyor. Korku, kaygı ve endişe ile bağışıklık sistemi çöküyor.

5– Tembellik. Özellikle hareketsizlik ve açık havadan uzak kalma bağışıklığı olumsuz etkiliyor.

6– Hijyenik olmayan cinsel yaşantı. Bu virüs doğrudan cinsel yolla geçmiyor ancak önceki yakınlaşma kısmında nefesle ve fiziksel temasla (özellikle ellerle) kolay bulaşabiliyor.

7– Asitli şekerli içecekler, fastfood, ağır yemekler.

NELERİ SEVMİYOR?

1– İyi uyku. Günde 7 saat gibi iyi bir uyku bağışıklığa iyi geliyor.

2– Yeterince yüksek D vitamini. Araştırmalar gösteriyor ki D vitamini yüksek olanlar bu hastalığa kolay yakalanmıyor. Yakalansa da genellikle kolay atlatabiliyor.

3– Tane karanfil, defne yaprağı, kekik, zahter, soğan, sarımsak doğal antibiyotik ve antiviral özellikleriyle mikroorganizmaların üremesini azaltıyor.

4– C vitamini, beta glukan, yıldız anason, kudret narı, propolis, kara mürver gibi bağışıklığı güçlendiren doğal destekleri hiç sevmiyor.

5– Düzenli egzersiz ve açık hava. Özellikle temiz havada güneşle birlikte düzenli egzersiz bağışıklığı güçlendiriyor.

6– Tek eşlilik. Bulaşma riskini azaltıyor.

7– Güneşlenmek ve temiz denize girmek. Bu virüs ultraviyole ışınlarına kısmen dayanıksız ve kısa sürede tahrip oluyor. Güneşlenince D vitamini düzeyi yükseliyor ve bağışıklık güçleniyor. Başı temiz denize sokarak yüzmek ise sinüsleri ve üst solunum yolunu kısmen dezenfekte ediyor.

8– Zencefil, limon, taze sebze ve meyveler, işlenmemiş-sağlıklı proteinler, alkali bitki çayları ve probiyotikler (ev yapımı turşu, doğal yoğurt, tarhana, kombu çayı, kefir) bağışıklığı güçlendiriyor.

GÖBEKTEN NASIL KURTULACAĞIZ?

Öncelikle, halk tabiriyle bu kilolar üzerinize yapışmadan vermenizi ve hemen zayıflamanızı öneririm. Çünkü sonbaharda spor ve diyet yapmamız zor olacak; hem de tekrar bir dalga ihtimali olursa evde oturacağımız için yine kilo alabiliriz. Dolayısıyla hem kilo vermek hem de göbek eritmek için hemen harekete geçmeliyiz. Vereceğim diyet listesinde bütün yemeklerde şu karışım kullanılacak. Yarım tatlı kaşığı kimyon. ytk zencefil. ytk zerdeçal. ytk zahter, 1 çay kaşığı (çk) Himalaya ya da yerli kaya tuzu. İşte diyet listeniz:

1. gün

– KAHVALTI: Sabah 7-8 zeytin üzerine bolca kekik- 3 ceviz içi, 1 tatlı kaşığı (tk) kuşburnu marmelatı, 4-5 kaşık doğal yoğurt, 2 yemek kaşığı (yk) yulaf ezmesi, 1 tk chia tohumu ve üzerlerine yarım çay kaşığı (çk) tarçın (ekmek yenmeyecek) yanında da tarifini verdiğim soğuk çayı için…



– ARA ÖĞÜN: Yok. Sadece 200 ml yağsız sütlü çay ya da kahve yanında da 4-5 adet çiğ badem tüketilebilir.



– AKŞAM YEMEĞİ: Saat 18.00'e kadar yenmiş olacak. 18.00'den sonra bir şey yenmeyecek. Menümüz şöyle: 4 adet az yağlı kıymadan ızgara köfte yanında az yağlı semizotu yemeği. Gün boyu 1-2 adet açık çay ve mideniz sağlamsa 1 adet Türk kahvesi içebilirsiniz.

2. gün

– KAHVALTI: Sabah 1 adet katı yumurta, ince bir dilim kızarmış çavdar ekmeği, 2 yemek kaşığı çökelek peyniri (kaşar loru değil, kaşar loru yağlıdır) üzerine 1 çk çörek otu ve mideniz sağlamsa 2-3 adet acı biber (metabolizmayı canlandırır) ya da tatlı biber. Kahvaltı için saat 10-10.30 civarı uygundur.



– ARA ÖĞÜN: 5-6 adet çiğ badem/4-5 kaşık az yağlı yoğurt.



– AKŞAM YEMEĞİ: Saat 18.00'e kadar yenmiş olacak. 18.00'den sonra bir şey yenmeyecek. 1 orta boy ızgara levrek ya da beyaz etli bir balık, yanında bolca roka, tere, kuzukulağı, maydanoz, taze soğan, acı sivri biber üzerine bol limon. Domates, salatalık ve havuç yok…

3. gün

– KAHVALTI: 3 adet orta boy salatalık, 2 yemek kaşığı az yağlı ya da benzeri bir peynir, 2 sivri biber, 7-8 adet zeytin, 3 ceviz.



– ÖĞLEN: 1 bardak az yağlı yoğurttan naneli ayran. Su yerine maden suyu kullanılacak. Yanında da 4-5 adet çiğ fındık tüketilecek.



– AKŞAM YEMEĞİ: Saat 18.00'e kadar yenmiş olacak. 18.00'den sonra bir şey yenmeyecek. 3 adet haşlanmış kabak üzerine bolca limon ve çizik diye tabir edilen az zeytinyağı, 3-4 adet közlenmiş sivri biber ve avuç içi büyüklüğünde tavuk göğüs.



– NOT: Geceleri acıkırsanız küçük bir kahve fincanı kadar sarı leblebi tüketebilirsiniz. Diyet boyunca tarifini verdiğim buzlu çayı 1.5-2 litre kadar için. Soğuk içmek istemeyenler şeker ve tatlandırıcı eklemeden sıcak olarak içebilirler.

ZAYIFLATAN ÖDEM ÇÖZEN BİTKİ ÇAYI

Malzemeler: 1.5 litre su. Yarım tatlı kaşığından biraz az İngiliz karbonatı. 2 tk yasemin, 2 tk hibiskus, 2 tk kiraz ya da vişne sapı, 2 kabuk tarçın, 4-5 adet tane karanfil, 2 şişe maden suyu.

Yapılışı: 1.5 litre kaynar suyun içine tüm bu malzemeler atılır. Üstü kapatılarak 5-6 dakika demlenip, süzülür. İngiliz karbonatı eklenip karıştırılır. İçinde hemen erir. Soğuduktan sonra buz eklenir. Kahvaltıdan sonraki saatlerde içine 4/1 oranında maden suyu ilave edilebilir. Böylelikle kaybedilen iyon ve mineraller maden suyuyla geri alınır. Halsizlik, kemik erimesi ve cilt sorunları riski azaltılmış olur.