Karantina kilolarıyla başa çıkma yolları…

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ülkemizde de yaklaşık 4 aydır hayatımızı derinden etkiledi. Günlük tempo ve modumuzun değişmesinin de etkisiyle özellikle karantina günlerinde kilo artışı kaçınılmaz oldu. Ülkelerin sağlık sistemini ve ekonomisini sarsan bu virüse karşı bir süre daha kontrollü yaşamamız gerekecek. Peki tam da yaz başlamışken fazla kilolardan nasıl kurtulabiliriz? İşte Uzm. Dyt. Ayşe Gül Güven'in önerileri…

KİLO VERMEK ZOR DEĞİL

Karantina kilolarını vermek göründüğü kadar zor değil. Bir haftada yaklaşık 5 kilo vermek mümkün tabii bunun hepsi yağdan olmayacaktır. Zaten bu sürede bu miktarda yağı yakmak olağan durumlarda da mümkün değildir.

Kilo kaybının çoğu kesinlikle yağdan gelse de beraberinde fazla sıvı atımı da gerçekleşir. Bu uygulamalar vücuda yerleşen yağları hareketlendirir ve sizi daha uzun soluklu kilo verme periyodları için motive edebilir.

KALORİYİ AZALTIN

Tüketilen kalorinin azaltılması kilo kaybının başlıca kurallardan biridir. Bunun için yediğiniz yiyecekleri tartarak kalori miktarlarını hesaplamanız, kaydetmeniz ve gün içine dağıtmanız gerekir. Ayrıca gereksiz kalori içeren şekerli içecekler, yağlı soslar ve atıştırmalardan da uzak durmalısınız.

Tabii ki bir hafta sonra yeterli ve dengeli beslenmenin devamlığı sağlanmalıdır. Bu sayede depo karbonhidratlar harcanırken, glikojenin vücutta bağladığı sıvı da atılır.

KARBONHİDRATA DİKKAT

Beslenme planınız az yağlı et seçenekleri ve ılımlı miktarda kompleks karbonhidratlı (kuru baklagiller, sebze ve meyveler, siyez bulguru, kara buğday) besinlerden oluşmalı. Proteinli gıdalar iştahınızın kontrol altında kalmasını sağlarken, vücudun kalori harcamasını da artırarak kilo kaybına katkı sağlar.

LİFLİ BESİN TÜKETİN

Lifli besinler sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlarken uzun süreli tokluk da sağlar. Fırın sebzeler, az yağlı tava ya da fırına sürülmüş balık, hindi, tavuk, kırmızı etler ilk tercihleriniz olsun.

YÜRÜYÜŞ YAPIN

Ekstra kalori yakmak ve kilo veriminizi artırmak için günlük aktivitenizi da artırmalısınız. Bu nedenle merdiven çıkma, dışarıda yürüyüş mesafenizi artırma, daha fazla ayakta durma hatta evi temizleme gibi basit yaşam tarzı değişiklikleri bile işe yarayıcı etki sağlar.

BOL BOL SU İÇMEYİN UNUTMAYIN

Uzun süreli açlık kalori alımını doğal yollarla azaltmak ve kilo verimi ve yağ yakımı için mükemmel bir yöntemdir. 16 saatlik veya 20 saatlik açlık periyodlarının kombinasyonları şeklinde uygulanabilir. Ayrıca bol su içmeyi unutmayın. Gün içi sıvı alımını yüksek tutun. Böylece sindirim sistemi ve bağırsaklar daha huzurlu olur.