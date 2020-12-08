Karantina süresi kısaldı mı, kaç gün oldu?

Bakanlık tarafından yayınlanan “Kovid-19 Rehberi – Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Ve Filyasyon” rehberine göre temaslı kimselerin karantina süresinin 10 gün olacağı duyuruldu.

Yakın temaslı kişilerde karantinanın sonlandırılması aşağıdaki şekilde güncellendi;

– Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır.

– Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.

– Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir.

– PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir.

– PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır.

– Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir.

– Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.