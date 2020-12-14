Karı-koca aynı gün coronaya yenik düştü

Edinilen bilgiye göre; İlçeye bağlı Değirmenli köyünde yaşayan Mustafa Genç (77) ile Şerife Genç (80) çifti corona virüsüne yakalandı.

Bir süredir evlerinde izole olan yaşlı çift durumlarının ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Mustafa Genç Erbaa Devlet Hastanesinde, eşi Şerife Genç ise Tokat'ta özel bir hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen yaşlı kadın gece saatlerinde solunum yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti. Erbaa Devlet Hastanesinden tedavi gören yaşlı adamda KOAH ve kalp hastalığına bağlı olarak kurtarılmadı.

Yaklaşık 1,5 saat arayla aynı gün hayatını kaybeden karı-kocanın cenazesi birlikte son yolculuğuna uğurlandı. Corona virüsü tedbirleri altında yaşlı çift mezarlıkta kılınan cenaze namazını müteakiben toprağa verildi. (İHA)