Çocukları veya yetişkinleri etkileyebilen, genellikle doğuştan mevcut olan ancak bir göz ameliyatı ya da göz yaralanmasından sonrada da gelişebilen astigmat, kırma kusurları olarak bilinen bir grup görme sorunlarından biridir. Peki, karışık astigmat nedir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

ASTİGMAT NEDİR?

Astigmat, bir kişinin kornea şeklindeki düzensizliklerin neden olduğu bir tür kırılma hatasıdır. Bu durumda, göz ışığı retinaya eşit olarak odaklayamaz ve bu da bulanık veya bozuk görmeye yol açar. Doğum sırasında mevcut olabilir veya bir göz ameliyatından veya göz yaralanmasından sonra da gelişebilir. Kırma kusurları olarak bilinen bir grup görme sorunlarından biridir.

Astigmatizmanın spesifik nedeni bilinmemektedir. Bu kalıtsal olabilir ve genellikle doğumdan gelir. Zamanla azalabilir veya artabilir.

Astigmat çeşitleri:

Düzenli (Regüler) Astigmat: En sık görülen astigmat türüdür. Kornea veya lensin yapısından dolayı kaynaklanır. Gözlük veya lens kullanımı ile net görüş sağlanır.

Düzensiz (İrregüler) Astigmat: Korneadaki bir yaralanmanın sonucunda veya kristal lensin yapısındaki bir bozulma nedeniyle meydana gelen astigmattır. Düzensiz astigmatta gözün iki odak noktası 90 derecelik bir eğimde değildir. Bu tip astigmatlarda gözlük tedavisi yetersiz gelmektedir. Bu nedenle net görüşün sağlanması adına lens kullanımı önerilmektedir. Düzensiz astigmat tedavisinde yumuşak özellikte sert kontakt lens kullanılmaktadır. Lens ve göz arasında göz yaşı tabakası oluşturarak kornea üzerindeki düzensizlikleri dengeler. Nadiren görülen bir astigmat türüdür.

Astigmatismus myopicus compositus: Her iki kırılma yönü miyoptur.

Astigmatismus myopicus simplexs: Bir kırılma yönü miyop iken diğer kırılma yönü numarasızdır.

Astigmatismus mixtus symmetricus: Miyop ve hipermetrop olmak üzere iki odak noktasına sahip olan bu astigmat türünde miyop ve hipermetrobun dereceleri biribirine eşittir.

Astigmatismus hyperopicus simplex: Bir kırılma değeri hipermetrop iken diğer kırılma yönü numarasızdır.

Astigmatismus hyperopicus compositus: Her iki kırılma yönü de hipermetrop olan astigmat türüdür.

KARIŞIK ASTİGMAT (ASTİGMATİSMUS MİXTUS) NEDİR?

Işık ışınlarının biri retinadan önce diğeri retinanın arkasında olmak üzere iki odak noktasına geldiği astigmat türüdür.

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