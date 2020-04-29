Karnından futbol topu büyüklüğünde kitle çıktı

Hakkari’de, ağrıyla gittiği hastanede ameliyata alınan Fedile Kızan’ın (63), karnından 3 kilo 400 gram ağırlığında kitle çıkarıldı. Jinekolog Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Yunus Emre Purut ve Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan Hanlıgil tarafından gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşan Kızan, mutlu olduğunu söyledi.

Hakkari’de yaşayan Fedile Kızan, karın ağrısı çekmeye başlayınca Van Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gelerek, Jinekolog Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Yunus Emre Purut’a başvurdu.

Dr. Purut, yaptığı muayenede Kızan’ın yumurtalığında kitle olduğunu tespit etti. Kızan ameliyata alındı. Dr. Purut ve Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan Hanlıgil tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, Kızan’ın karnından 23 santimetre çapında 3 kilo 400 gram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Kızan, doktorlar ve başhekime teşekkür etti.

Ameliyatı gerçekleştiren Yunus Emre Dr. Purut ise, “Yumurtalığında dev bir kitleyle geldi. Ameliyatını yaptık. Durumu iyi. Karnının içesinden futbol topundan biraz daha büyük yaklaşık 23 santimetrelik bir kitle çıkardık. Sağlığına kavuşan hastamızı bugün taburcu edeceğiz” dedi. DHA