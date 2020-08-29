Karpuz-peynir diyetiyle 3 günde 2 kilo verin

Yaz aylarında diyet yapanların en lezzetli ve pratik kurtarıcısı karpuz-peynir ikilisidir. Peki bu diyeti yaparken hangi bazı önemli noktalara dikkat etmeniz gerektiğini biliyor muydunuz? Uzman Dr. Ender Saraç, bu soruyu yanıtlarken, 3 günde 2 kilo vermeyi sağlayan diyet programı da verdi…

ŞEKERLİ OLMASIN

Karpuz–peynir diyeti yaz aylarının en gözde diyetlerinden biridir. Ancak karpuz çok miktarda yenirse ve bir de kan kırmızı ve şekerli olursa bedene fazla şeker yüklenmiş olur. Peynir de eğer yağlıysa ve fazla tuzluysa o zaman bu ikili fazla yağ ve şekerle kilo aldırabilir. Karpuz-peynir ikilisinin yanına eğer ekmek de eklerseniz o zaman bu masum gibi görünen yaz ara öğünü veya akşamı karpuz-peynir-ekmekle geçiştiririz düşüncesi tam bir kilo faciasına dönüşebilir. Ancak birkaç kurala dikkat ederseniz karpuz-peynir ikilisini yazın kilo almadan tüketebilirsiniz.

İŞTE O KURALLAR

– Karpuz-peynirin yanına simit, ekmek gibi hızlı bir karbonhidrat eklemeyin.

– Karpuz bir dilimden fazla olmamalı. Peynir kendi parmağınızla 4 parmaktan fazla tüketilmemeli.

– Karpuzun daha çok kırmızı, şekerli olan tarafı değil, daha pembe, az şekerli, diri olan kısmı hatta çok yararlı olan beyaz kısımları da tüketilmeli.

– Peynirler taze lor, çökelek, suda mozzarella gibi az tuzlu, az yağlı olmalı. Eğer karpuz sevmiyorsanız ama meyve peynir ikilisinden de vazgeçemem diyorsanız o zaman seçtiğiniz meyveler sert, diri, aşırı şekerlenmemiş, taze mevsim meyveleri olsun. Erik, şeftali, nektarin, karadut, çilek, vişne, kiraz gibi.

3 GÜNDEN FAZLA YAPILMAMALI!

3 günde yaklaşık 2 kilo vermeyi sağlayan karpuz-peynir diyetiyle sağlıklı bir şekilde kilo vermeniz mümkün. Ancak bu diyet 3 günden fazla yapılmamalı. Şeker hastaları, ciddi bir tıbbi rahatsızlığı olanlar ve ilaç kullananlara bu programı tavsiye etmem. Ayrıca bu programı uygularken günde bir saat yürüyüş yapmayı ve iki litre kadar su içmeyi unutmayın.

KEMİK SAĞLIĞI İÇİN DE FAYDALI

Karpuzun 150 gramında yaklaşık 45 kalori var. Bu da günlük enerji alımıyla kıyaslandığında aslında düşük bir miktar. Aynı miktar karpuzda günlük C vitamini ihtiyacının 5'te 1'i vardır. En gözde antioksidanlardan biri olan likopen için hep domates ön plana çıkarıldı. Bu doğru ama karpuzun da hakkını yememek lazım. Özellikle kalp ve prostat sağlığı için hatta son çalışmalara göre kemik sağlığı için de yararlı olan bu madde karpuzda da bol miktarda bulunuyor.

İŞTE O PROGRAM

– SABAH: Önce bir bardak ılık su içilecek. Kahvaltıda iki ince dilim karpuz, dört yemek kaşığı çökelek peyniri üzerine bir çay kaşığı çörek otu, bir çay kaşığı zeytinyağı, 2 adet hafif acı sivri biber doğranacak, yanına 7-8 adet tuzsuz zeytin, bir ince dilim kızarmış tam çavdar ekmeği ve bol yeşillik eklenecek.

– ÖĞLEN: Birinci gün tavuk, ikinci gün ekmeksiz ızgara köfte,üçüncü gün balık (ton balığı da olabilir) birlikte yeşil salata tüketilecek.

– ARA ÖĞÜN: Karpuzlu smoothie (Bu bilindiği gibi dondurmalı, şekerli, kremalı bir smoothie değil sadece süt ve karpuzun kullanılacağı serinleten, tatlı ihtiyacını karşılayan ve tok tutan bir smoothie…) Tarifi: Bir su bardağı az yağlı sütün içine 2 ince dilim karpuz eklenip, blendırlanır. Buz eklenerek ya da oda sıcaklığında tüketilir.

– AKŞAM: Üç ince dilim karpuz, kendi elinizle avuç içiniz kadar az yağlı ve az tuzlu peynir, birinci gün bir tabak yeşil mercimek, ikinci gün bir tabak nohut, üçüncü gün barbunya fasulyesi. Geç uyuyorsanız; yine bir bardak karpuz smoothie içilebilir.