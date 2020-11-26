Kasım ayında rekor ölüm

Prof. Dr. Bingür Sönmez, Covid-19'a bağlı ölüm sayılarının günlük açıklanmasının insanlarda konunun ciddiyetinin algılanmasını zayıflattığını belirterek, “Birtakım şizofrenler hâlâ ‘bu virüs yoktur’ gibi saçma şeyler söylüyor. Acımasız ciddi bir virüsle karşı karşıyayız. Sayın Bakan'a sesleniyorum, Lütfen haftalık ve aylık ölüm sayılarını açıklayın. İnsanlar nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını görsünler” dedi.

NİSAN AYINA BİLE FARK ATTI

Prof. Dr. Sönmez'in bir televizyon kanalında yaptığı çağrısını SÖZCÜ uyguladı. Çıkan tablo, pandeminin Türkiye'de ulaştığı noktayı ürkütücü şekilde ortaya koydu. Yüksek bir ivmeyle artmasına rağmen, ölü sayısı Kasım ayının son 5 gününde, geçtiğimiz 5 gündeki kadar dahi gerçekleşirse toplam ölü sayısı 3 bin 270'i bulacak. Bu rakam aylık bazda şu ana kadar en yüksek ölümün gerçekleştiği Nisan ayındaki 281 kişi daha fazla.