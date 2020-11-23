Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Çalış: 44 kişiye uygulanan yerli aşıda yan etkiye rastlanmadı

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Covid-19’a karşı üniversitelerinde geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşının çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

“İKİNCİ DOZ UYGULAMANIN DA BAŞARILI GEÇMESİNİ ÜMİT EDERİZ”

Şu ana kadar 44 gönüllüye uygulanan aşı adayında herhangi bir yan etki görülmediğini ifade eden Rektör Çalışkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Üniversitemiz tarafından geliştirilen ve üniversitemizde Faz 1 çalışmaları devam eden Covid-19 aday aşımızın ilk aşı dozlaması 44 gönüllümüzde tamamlandı. Herhangi bir yan etkisi görülmedi. Birkaç gün içinde geçeceğimiz ikinci doz uygulamanın da başarılı geçmesini ümit ederiz.”