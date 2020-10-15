Kayseri’de Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması başladı

Kayseri Şehir Hastanesi’nde 25 sağlık çalışanı Covid-19 aşısı için gönüllü oldu. 25 sağlık çalışanından 6’sına aşı uygulaması yapıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Ayşin Kılıç Toker, Türkiye’de 25 merkezin bu çalışmaya katılacağını hatırlatarak, “Faz 1 ve Faz 2 aşamalarında yan etkisi çok fazla görülmeyen bir aşı. O yüzden Faz 3 aşamasına geçilmiş bir aşı. Biz de aşı uyguladığımız 6 sağlık çalışanı gönüllüsünde herhangi bir yan etkiye rastlamadık” dedi.

CORONAYA TEMAS ETMEMİŞLERE AŞI YAPILIYOR

Sağlık çalışanlarına aşı uygulamadan önce test yaptıklarını kaydeden Toker, “Bu test sonuçlarında şimdiye kadar corona virüsüne hiç temas etmemiş, hastalık geçirmemiş kişileri aşı programına dahil ediyoruz. Biz bu çalışmada 18-59 yaş aralığını planlıyoruz. Kronik hastalığı olmayan herhangi risk faktörü olmayan kişileri takip edeceğiz. Şehirde yaşayan kişilerden de örnek alıyoruz. Gönüllüler olarak listelerini oluşturuyoruz. Sağlık çalışanlarında bir risk görmediğimizde halktan da aşılama yapacağız” ifadelerini kullandı. (DHA)