Kazada ikiye ayrılan yüzü, 10 saatlik ameliyatla birleştirildi

Bursa’da oturan 40 yaşındaki Songül Biçim, geçen ay akrabalarıyla birlikte otomobille memleketi Şanlıurfa’ya giderek, yakınına taziye ziyaretinde bulundu. Ardından Bursa’ya dönmek için aynı araçla yola çıkan Biçim ve yakınları, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazada Songül Biçim’in yüzü, ikiye ayrıldı, tüm yüz kemikleri de kırıldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Biçim, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

AMELİYATI 10 SAAT SÜRDÜ

Plastik cerrahi kliniğinde operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Yakup Çil, trafik kazası sonucu Songül Biçim’in genel sağlık durumu çok kötü ve başı ortadan yarılmış olarak hastaneye getirildiğini söyledi.

Biçim’in tüm üst çene, alt çene ve diğer yüz kemiklerinin tamamen kırıldığına dikkat çeken Çil, “Bu hastada yaklaşık 10 saatlik ameliyat sırasında bütün yüz kemiklerindeki kırıkları eski normal anatomik pozisyonuna getirdik. Yaklaşık olarak hastaya 10’dan fazla plak ve 40’tan fazla vida kullanıldı. Bütün dişleri yerlerinden ayrılmış olan hastanın dişleri eski anatomik yerlerine yerleştirilerek tellerle ve diğer ekipmanlarla onarıldı” dedi.

“ÖNCEKİ DURUMUNA EN YAKIN SEVİYEDE TABURCU EDECEĞİZ”

Biçim’in genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Çil, “Hastamızı yakın bir zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz. Bundan sonra hastamızda yapılacak işlemler daha çok kozmetik maksatlı işlemler olacak. Hastamızı, trafik kazası geçirmeden önceki durumuna çok yakın bir seviyede taburcu edeceğiz. ” diye konuştu.

“DOKTORLARIMIZ SAYESİNDE HAYATTAYIM”

Songül Biçim ise yüzünün yeniden eski hale gelmesine çok sevindiğini söyledi. Kazadan sonra gözlerini hastanede açtığını ve kaza anını bile hatırlamadığını anlatan Biçim, “Aynada yüzümü gördüm. Yüzüm çok kötü olmuştu ama şu an iyiye gidiyor şükürler olsun. Bana dua etsinler” dedi. (DHA)