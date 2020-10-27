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KBB Uzmanı Şaşoğlu: Neredeyse çocuk hasta görmez olduk

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ali Fuat Şaşoğlu, geçtiğimiz yıllarda öğrencilerde çok sık görülen orta kulakta sıvı toplanması ve işitme kaybı rahatsızlığının corona virüsü ile birlikte çocukların hijyene dikkat etmesi ile yok denilecek kadar azaldığını söyledi. Şaşoğlu “Pandemi döneminde neredeyse hiç çocuk hasta görmez olduk” dedi.

Güncellenme: 10:56, 27/10/2020
Haberler Sağlık
KBB Uzmanı Şaşoğlu: Neredeyse çocuk hasta görmez olduk

Kulak Burun Boğaz uzmanı Opr. Dr. Ali Fuat Şaşoğlu, okul döneminde çocuklarda en sık görülen rahatsızlığın orta kulakta sıvı toplanması ve şikayete bağlı olarak işitme kaybının corona virüsünden sonra çok azaldığını dile getirdi.

“NEREDEYSE HİÇ TÜP TAKMADIK”

Çocuk hasta sayısının neredeyse yok denecek kadar azaldığını işaret eden Şaşoğlu “Ortan kulakta sıvı toplanması diye tarif ettiğimiz orta kulakta oluşan bir rahatsızlıkla bu üst solunum yolu rahatsızlıkları sonrasında çocuklarda çok sık oluyor. Corona virüsünden dolayı kişiler, hijyen, mesafe kurallarına biraz daha uyduğu için orta kulakta sıvı toplanması problemine ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına az rastlanmaya başladı. Neredeyse çocuk hasta görmez olduk. Kurallara tam olarak uyulursa çocuklarda çok sık gördüğümüz orta kulakta sıvı toplanması ve üst solunum yolu enfeksiyon şikayetlerini herhalde bir daha görmeyeceğiz diyebiliriz. Orta kulak sıvı toplanması ve işitme kaybı çocuklarda en sık gördüğümüz rahatsızlık ve şikayetti. Bu şikayetlerde yaptığımız müdahale tüp takmaktı. Ancak corona virüsünden sonra neredeyse hiç tüp takmadık diyebilirim” ifade etti. (İHA)

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