Kemik erimesine karşı önlem alın

SÖZCÜ’ye önemli açıklamalarda bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Adnan Bağrıaçık şöyle konuştu:

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı uzun süredir devam ederken, bu grup ‘hareketsizlikle' ilişkili olarak kemik sağlığı açısından çok riskli. Yaş gereği düşen hormon seviyeleri, yaşlıların kemiklerinde yıkımın artmasına, yapımın azalmasına sebep olur. Bu duruma aşırı hareketsizlik, yukarıdan aşağıya kemiklerin yük almasının azalması da eklenirse osteoporoz (kemik erimesi) kaçınılmaz olur. Şu anda yaşlılarımız uzun süredir evlerde hareketsiz ve kemikleri aşırı kırılgan. Bu nedenle korona salgını sonrası osteoporotik kırıklarda ciddi bir artış olabilir.

MUTLAKA YÜRÜYÜN

Kemik erimesi ve ona bağlı kırıklardan korunmak için her saat başı ayağa kalkın, 5-10 dakika da olsa yürüyün. Odayı sık sık havalandırın, derin nefes alıp verme veya balon egzersizleri (şişirme) gibi aktiviteler gerçekleştirin. Ayaktayken iki elinize 1-2 şer kiloluk su şişelerini alıp, kaldırıp indirerek ağırlık çalışmasını yapın. Bunu günde iki kez 10'ar dakika yapın. Sert adımlarla yürüme, kemikleri normal yürüyüşten daha çok uyarır. Tek ayak üzerinde gözleri kapalı durmak hem kemikler, hem beyin için egzersizdir. Ellerinizi duvara dayayıp, duvarı itmek ya da ayaklarınızı duvara dayayıp (yatar pozisyonda) duvarı itmek de kemiklerin yapım için uyarılmasını teşvik eder.

LİMONLU SU TÜKETİN

Evde olduğumuz bugünlerde yeterince güneş alamadığınız için D vitamininden yoksun kalmak hem kemik kalitesini olumsuz yönde etkiler, hem de eğer Kovid-19 bulaşırsa hastalıkla mücadele gücünü düşürür. Mümkün olduğunca “daha çok vücut hacminizin” açıkta kalacağı bir şekilde direk güneşten faydalanın. D vitamini camdan geçmez. O nedenle güneş ışınlarının yoğun olduğu saatler hariç herkes için günde 20 dakika balkona, bahçenize çıkarak veya pencereyi açarak güneşlenin. Diz kireçlenmeniz varsa güneşlenme sırasında dizlerinize saf zeytinyağı sürüp güneşlenirseniz ağrılarınıza iyi gelir. Ayrıca kalsiyum almayı ihmal etmeyin. Sütlü ürünlerden, yeşil sebzelerden ve balıktan zengin beslenin. Özellikle alkali karakterde (pH'ı 7.6'nın üzerindeki) su markalarını tercih edin ya da bir sürahi suya bir ince dilim limon ekleyip için.