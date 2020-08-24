Kendi akciğeri kendisine tekrar nakil edildi

Öksürük ve balgam çıkarma gibi şikayeti bulunan Mustafa Dipbakuz, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aslaner tarafından yapılan tetkiklerde Dipbakuz'un akciğerinde tümör olduğu saptandı.

KENDİ AKCİĞERİ TEMİZLENEREK KENDİSİNE NAKLEDİLDİ

Ana soluk borusu ve akciğer ana atar damarı tutan kitle yeri nedeniyle ameliyat tekniği açısından oldukça zor bir vaka olması nedeniyle durumu değerlendirilen Dipbakuz'un ameliyat olması kararı aldı. Ameliyata alınan Dipbakuz’un, ilk önce sağ akciğerin ana bronşu ve sağ akciğer ana atardamarını tutan kitle başarıyla temizlendi. Daha sonra çıkartılan akciğer tekrardan hastanın kendisine nakil edildi.

Operasyon gereği sağ atar damarı kesilen Dipbakuz'a kalp zarından yeni bir atar damar yapılarak damarların tekrardan çalışması sağlandı. 2 gün yoğun bakım serviste kalan Dipbakuz, sağlığına kavuşarak gözetim amaçlı normal odaya alındı.

Eski sağlığına kavuşan Dipbakuz'un ilk ziyaretçileri ise doktorları oldu. Dr. Aslaner operasyon hakkında bilgi verdi.

Aslaner, ”Ameliyat tekniği olarak oldukça zor bir vakaydı. Fakat başka bir yere sıçramamış olması nedeniyle hastayı ameliyat etmeye karar verdik.

2 gün hastamızı yoğun bakımda stabil bir şekilde takip ettikten sonra, servise aldık. Hastamız şu anda mobilize. Şu anda herhangi bir problemi yok. Birkaç gün içerisinde de taburcu edeceğiz” açıklamasını yaptı. (İHA)