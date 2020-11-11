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Kentte corona vakaları patladı, valilik yeni kararlar aldı

Kırklareli'nde corona vakalarının artması üzerine valilik tarafından bir dizi yeni tedbir hayata geçirildi. Kamu kurumlarının çalışma saatlerinde yeni düzenleme giden valilik Covid-19 vakası ya da temaslısı bulunan apartmanlara da uyarı yazısı asılması zorunluluğu getirdi.

Güncellenme: 15:35, 11/11/2020
Haberler Sağlık
Kentte corona vakaları patladı, valilik yeni kararlar aldı

Kırklareli'nde corona virüs vaka sayısının artış göstermesi sebebiyle Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla il genelindeki tüm kamu kurumlarında mesai saatleri ikinci bir emre kadar 09.00-17.00 olarak değiştirildi. Valilik tarafından yapılan duyuruda, öğle arası dinlenme saatlerinin ise 12.30-13.30 olarak devam edeceği belirtildi.

Ayrıca corona virüsü pozitif veya temaslısı bulunan apartmanlarda, apartman yöneticileri tarafından bina girişlerine binada Covid-19 pozitif veya temaslısı bulunduğuna dair uyarı levhası asılmasına karar verildi.

RİSK HARİTASI KIRMIZIYA DÖNDÜ

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında güncellenen Kırklareli’nin en büyük ilçesi Lüleburgaz'ın risk haritası ise vatandaşları korkutuyor. Corona virüsü risk haritasını güncel verileriyle paylaşan uygulama, durumun önemini gözler önüne seriyor.

Haritada Lüleburgaz'ın birçok mahalle ve sokağının yüksek riskli bölge olarak belirtildiği görülürken, son bir haftadaki vaka artışı ve haritada kırmızı alanların yoğunluğu vatandaşları tedirgin ediyor.

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