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Kilis’te corona alarmı… Vaka sayıları hızla artıyor

Kilis’te corona virüsü vakaları artarken, 181 kişi tedavi gördüğü belirtildi.

13:45 -
Haberler Sağlık

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. 23 Haziran tarihinde 348 olan vaka sayısı, 29 Haziran'da 387'ye, 3 Temmuz’da 450'ye, 6 Temmuz’da 492'ye, 9 Temmuz'da 526'ya, 16 Temmuz itibariyle ise 646'ya yükseldi.

Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 181 kişi korona hastası bulunuyor. Bugün 110 kişi Kilis Devlet Hastanesinde, 71 kişi KYK yurdunda karantinada, 5 kişi ise yoğun bakımda bulunurken, 3 kişi ise hayatını kaybetti. 467 kişi de tedavi olduktan sonra hastaneden taburcu edildi.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor. İHA

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Corona Kilis korona KYK Suriye
Son güncelleme: 13:51 16.07.2020
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