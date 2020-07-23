Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kilis’te vaka sayısı artmaya devam ediyor

Kilis’te corona virüsü vaka sayısı artmaya devam ederken, 230 kişi tedavi görüyor. Maske takmanın zorunlu olduğu kentte maske takmayanların sayısında artış gözleniyor. Kilis'te vaka sayısının Haziran ayından bu yana yüzde 100'den fazla arttığı gözlendi.

15:28 -
Haberler Sağlık
Kilis’te vaka sayısı artmaya devam ediyor

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te son bir aydır vaka sayılarında artış yaşanırken, 23 Haziran’da 348 olan vaka sayısı 29 Haziran'da 387'ye, 3 Temmuz'da 450'ye, 6 Temmuz'da 492'ye, 9 Temmuz'da 526'ya, 16 Temmuz itibariyle 646'ya, 20 Temmuz itibariyle 700'e, 23 Temmuz tarihi itibariyle 800'e yükseldi.

Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 230 corona hastası bulunuyor. Bugün 135 kişi Kilis Devlet Hastanesinde, 90 kişi KYK yurdunda karantinada, 5 kişi ise yoğun bakımda bulunurken, 4 kişi ise hayatını kaybetti. 566 kişi de tedavi olduktan sonra hastaneden taburcu edildi.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor.
(İHA)

Corona Kilis korona KYK Suriye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more