Kimler grip ve zatürre aşısı yaptırmalı?

Vorona virüsü griple birlikte olduğu zaman ya da üzerine pnömokok dediğimiz bakteri eklenince daha ağır seyrediyor. Bu virüs, pnömokok bakterisinin boğaza yerleşmesini kolaylaştırıyor. Virüs bulaşmış kişilerde pnömokok bakterisinin boğazda bulunma oranı iki kat daha yüksek. Ayrıca gripli bir hastayı, Covid'li bir hastadan test yapmadan bir hekim bile ayırt edemez.

Bu yüzden grip mevsimi başladığında şöyle bir sıkıntı olacak. Herkes ‘Covid miyim, grip miyim' diye hekime başvurmak isteyecek. Mecburen test yapacaksınız o insanlara. Test sayıları artacak. O yüzden risk gruplarına hem grip, hem de zatürre aşısının yapılmasında yarar var.

BAYRAMDA BİR HATA VAKALARI ARTTIRIR

Uzun süredir vaka sayısında azalma olmuyor. Biz daha önce 700'lere indik. Sonra tekrar arttık. Virüs en ufak bir tedbirsizlikte hemen yakalıyor ve sayılar artıyor. Bunu Almanya'da, Japonya'da görüyoruz. Çok sayıda örneği var.

Dolayısıyla boş vermeye gelmiyor. Her an en ufak bir tedbirsizlikte, bir bayramlaşma mesela Kurban Bayramı'nda yapılacak bir hata, tedbirsizlikle 1000-1500 rakamlarına çıkarabilir bizi. İsrail, Japonya, Almanya, İran, Yunanistan son derece rahatlamışken, artık bu işi hallettik derken şimdi daha büyük sıkıntılar yaşamaya başladılar.

MARKET KALABALIKSA İÇERİ GİRMİYORUM

Öncelikle bu virüsle yaşamayı hepimiz öğrenmeliyiz. Mümkün olduğu kadar az gideceğiz markete ama gideceğiz. Tatil de yapacağız, alışverişe de gideceğiz. Ancak bunları kurallara uygun şekilde yapmak lazım. Ben arabadan inmeden marketlere bakıyorum, kalabalık olanı geçiyorum, içeri girmiyorum. Boşsa yine de içeri girip bakıyorum. Eğer kalabalıksa, mesafeyi korumam pek mümkün görünmüyorsa o zaman geri çıkıyorum.

Eğer maske takmayan, maskesini burnundan aşağı indirmiş insanlar varsa uyarıyorum. İnsanların mutlaka birbirini uyarması lazım. Hastaneye gitmediğimde izinli olduğum zaman evden çıkmıyorum pek… Hastanede olduğum zamanlar da koruyucu önlemleri alıyorum.

Şunu kabul etmek lazım. Korunsan da bulaşıyor diye bir şey yok. Korunursan kesinlikle bulaşmıyor. Eğer kendini koruyorsan bu hastalığın bulaşma ihtimali yok. ‘Ya bu sefer böyle olmaz, maskeni bir seferliğine nefesleneyim' diye çıkarırsan karşındaki kişide virüs varsa, gelir bulaşır sana. Çıkarmazsan bulaşmaz.