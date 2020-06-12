Kalsiyumunun yaklaşık yüzde 99’u dişlerde ve kemiklerdedir. Diğer yüzde 1'i ise kan, kas, hücre dışındaki sıvı ve diğer vücut dokularındadır. Bazı kalsiyum birikimi zararsızdır. Enfeksiyonlar, hiperkalsemiye neden olan kalsiyum metabolizması bozuklukları, iskelet sistemini ve bağ dokularını etkileyen genetik veya otoimmün bozukluklar ve kalıcı iltihap gibi nedenler kireçlenmede rol oynar. Peki, kireçlenme belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

KİREÇLENME NEDİR?

Halk arasında kireçlenme olarak bilinen hastalık ya da tıbbi adı ile “artroz” veya “osteoartrit” eklemlerde meydana gelen aşınma ve yıpranma sonucu ortaya çıkar.

Vücudunuz tarafından emilen kalsiyumun çoğu, en çok ihtiyaç duyulan kemiklerde ve dişlerde bulunur. Aşırı kalsiyum genellikle idrarda atılım için kan dolaşımında çözülür, ancak vücut dokularının bir bölgesinde belirli bir miktarın toplanması normaldir; bu kalsiyum birikimi daha sonra dokuyu sertleştirir.

Kireçlenme, vücudun yaralanmaya karşı koruyucu yanıtı, enfeksiyon, travma veya otoimmün bozukluklara karşı doğal bir enflamatuar reaksiyonun bir parçası olabilir. Ayrıca, tümörler (kanserli veya kanserli olmayan) tümör dokusu içinde kireçlenmeye neden olabilir.

KİREÇLENME TÜRLERİ

Kireçlenmeler, aşağıdakiler dahil olmak üzere vücudunuzdaki birçok yerde oluşabilir:

– Küçük ve büyük arterler

– Kalp kapakçıkları

– Beyin (kranial kalsifikasyon olarak bilinir)

– Diz eklemleri ve rotator manşet tendonları gibi eklemler ve tendonlar

– Göğüsler, kaslar ve yağ gibi yumuşak dokular

– Böbrek, mesane ve safra kesesi

Bu birikimlerin vücudun iltihaplanma, yaralanma veya bazı biyolojik süreçlere yanıtı olduğuna inanılmaktadır. Bununla birlikte, bazı kireçlenmeler organ fonksiyonunu bozabilir ve kan damarlarını etkileyebilir.

KİREÇLENME BELİRTİLERİ

Kireçlenme belirtileri, etkilenen eklemlere ve rahatsızlığın şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bununla birlikte en sık karşılaşılan belirtiler ağrı ve sertliktir. Özellikle sabahları veya dinlendikten sonra eklemlerde sertlik ve ağrı sık olarak görülür. Etkilenen eklemler, özellikle de uzun süreli faaliyetlerden sonra şişebilir. Belirtiler, aniden ortaya çıkmak yerine zaman içinde yavaş yavaş gelişme eğilimi gösterir.

Kireçlenmenin belirtilerinden en sık karşılaşılan belirtileri şunlardır:

– Hareket etmekle azalan eklem sertliği ve hareket kısıtlılığı,

– Bir eklem büküldüğünde eklemeden tıkırtı ya da çıtırtı sesi gelmesi,

– Eklem etrafında hafif şişme,

– Aktivite sonrasında veya gün sonuna doğru kötüleşen eklem ağrısı.

Kireçlenmede vücudun farklı bölümlerinde ortaya çıkan bazı belirtiler ise;

Kalça: Kasık bölgesi veya kalçada, bazen de diz veya uylukta ağrı hissedilir.

Dizler: Diz hareket ettirilirken “gıcırdama” sesi veya “kazıma” hissi oluşur.

Parmaklar. Eklem kenarında kemik çıkıntı, parmaklarda şişme, hassasiyet ve kızarıklık görülebilir. Baş parmak taban ekleminde ağrı olabilir.

Ayaklar: Ayak baş parmağının tabanındaki büyük eklemde ağrı ve hassasiyet hissedilir. Ayak bilekleri veya ayak parmaklarında şişlik olabilir.