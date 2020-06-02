Genellikle 50 yaş üzerindeki kişilerde en sık olarak görülen ve kronik olan kireçlenme (osteoartrit), eller, kalça, diz ve omurga gibi eklemleri etkilemektedir. Kadınları erkeklere oranla daha fazla etkileyen kireçlenme nedir? Belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

KİREÇLENME (OSTEOARTRİT) NEDİR?

Halk arasında “Kireçlenme” olarak tabir edilen hastalık ya da tıp dilinde “artroz” veya “osteoartrit” eklemlerde meydana gelen aşınma ve yıpranma sonucu ortaya çıkar. Bunun sonucu olarak eklem kıkırdağının altındaki kemik dokusunda değişiklikler meydana gelir. Kemikteki büyümeler ve eklem kenarındaki çıkıntılar eklemlerin normal yapısını bozarak, hareketlerde kısıtlanmaya ve ağrıya neden olur.

KİREÇLENME BELİRTİLERİ

Kireçlenme belirtileri genellikle yavaş yavaş gelişir ve hayatın herhangi bir döneminde belirginleşerek şiddetlenebilir. Ağrı en en sık şikayettir. Özellikle sabahları veya dinlendikten sonra eklemlerde sertlik ve ağrı sık olarak görülür. Etkilenen eklemler, özellikle de uzun süreli faaliyetlerden sonra şişebilir.

Diğer belirtiler şunlardır:

Tutukluk; sabahları veya uzun süren hareketsizlikten sonra ortaya çıkar. Oldukça kısa sürer, nadiren 15 dakikanın üzerine çıkar.

Eklem hareketlerinde kısıtlanma; hastalığın ileri dönemlerinde görülebilir ve kişinin günlük yaşam işlevlerini aksatacak düzeylere ulaşabilir. Kemik çıkıntılara bağlı olarak eklem şiş gibi görülebilir. Ancak gerçek şişlik ve sıcaklık artışı nadiren görülür. Oldukça nadir olmakla birlikte deformiteler (şekil bozuklukları) görülebilir. Osteoartrit ilerleyici bir hastalıktır. Yakınmalar zaman zaman azalır veya geçerse de yıllar içinde problemler artarak sürebilir.

KİREÇLENME TEDAVİSİ

Osteoartrit tersine çevrilebilen ve tam olarak tedavisi olan bir hastalık değildir. Tedavide amaç belirtileri yönetmek ve ağrıyı azaltarak daha iyi hareket etmenize yardımcı olabilmektir.

Diğer tedavi seçenekleri şunlardır:

– Düzenli egzersiz

Eklemi çevreleyen kaslar güçlendirilir. Böylece ekleme binen yükün azaltılması sağlanmış olur. Ancak uygulanacak egzersiz programının mutlaka hekiminiz tarafından düzenlenmesi gerekir.

– Kilo vermek

Aşırı kilolu olmak eklemlerinizi zorlayabilir ve ağrıya neden olabilir. Kilo vermek bu basıncı hafifletmeye yardımcı olur ve ağrıyı azaltır. Sağlıklı bir kilo, diyabet ve kalp hastalığı gibi diğer sağlık sorunları riskinizi de azaltabilir.

– Yeterli uyku

Kaslarınızı dinlendirmek şişliği ve iltihabı azaltabilir. Yeterince uyumak, ağrıyı daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir.

– Fizik tedavi uygulamaları

Doktorunuzun önerisiyle etkilenen ekleme sıcak ya da soğuk uygulamaları, ağrı kesici akım tedavileri ve derin ısıtıcı tedaviler uygulanabilir.

– İlaç tedavisi

Osteoartritte ağrı kesici ve iltihap dağıtıcı ilaçlar hastalığın belirli dönemlerinde doktor kontrolü altında kullanılmaktadır. Kıkırdağı güçlendiren ilaçların kullanımı da son yıllarda artmaktadır.

– Eklem içi enjeksiyon

Doktor tavsiyesine göre eklem şişliğinin olduğu dönemlerde eklem içine kortizon enjeksiyonu yapılabilir. Bunun yanı sıra eklem içine eklem kayganlığını arttıran ilaçlar enjekte edilebilir. Bu sayılan tedavi yöntemlerinden fayda görmeyen ve hastalığı günlük yaşam aktivitelerini ileri derecede bozan hastalara cerrahi tedavi (ameliyat) önerilebilir.