Kızılay Başkanı Kınık: İmmün plazma bağışı için 15 bin 900 kişi ile temas kurduk

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, corona virüsünün sebep olduğu COVID-19 hastalığının tedavisinde umut olan immün plazma bağışı konusunda son bilgileri paylaştı.

İmmün plazmanın ölüm oranlarında çok olumlu bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirten Dr. Kınık, immün plazmanın etkinliği hakkında dünyadaki en büyük seri ile bir yayın hazırlayacaklarını ve bu şekilde dünyaya da katkı sağlamak istediklerini söyledi.

İLAÇ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte immün plazma ve bu plazmaların daha saflaştırılarak dozlanmış ilaç haline getirilmesi ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirten Dr. Kınık, plazma bağışında önde olduğumuzu ve hatta stok yapmaya başladıklarını da sözlerine ekledi.

kanver.org sitesinden plazma bağışı ile ilgili bilgi takibi yapılabileceğini vurgulayan Dr. Kınık, Kaç kişiden plazma bağışı alındı? Kaç immün plazma bileşeni elde edildi? Kaç hastaya immün plazma tedavisi uygulandı? sorularını yanıtladı:

Corona pandemisinin dünyada yayılmaya başlamasından sonra Kızılay olarak bu konuda yapabileceğimiz faaliyetleri planladık. Bunlardan bir tanesi de immün plazma bağışı faaliyetlerimizdi.

İlk vakanın görüldüğü 10 Mart sonrasında Sağlık Bakanlığı ile birlikte Kızılay, Hacettepe Üniversitesi ve Bilim Kurulu immün plazmanın nasıl uygulanacağı nasıl toplanacağı kimlerden alınabileceği ile ilgili ciddi bir algoritma ve rehber hazırladı.

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Türkiye’nin pek çok bölgesinde özellikle pandeminin yoğun olarak yaşanmış olduğu bölgelerimizde bu konularla ilgili plazma farez merkez sayımızı ve bağış nokta sayımızı artırarak vatandaşlarımızın bu konu ile ilgili bilinçlenmesini sağlayacak kamu spotlarıyla ve iletişim araçlarıyla beraber bu faaliyetimiz başarılı bir şekilde başladı ve devam ediyor.

BAĞIŞ YAPABİLENLERİN YÜZDE 95’İ GÖNÜLLÜ OLMAYI KABUL ETTİ

Şu ana kadar iyileşen vatandaşımızın sayısı 100 bini aştı. Bu vatandaşlarımızın tamamı tabi immün plazma veremiyor. Özellikle 18-60 yaş arasında ve gebe kalmamış kadınların da içinde bulunduğu ve kan bağışı yapma özellikleri olan gönüllü insanlardan alabiliyoruz.

Şu aşamaya kadar bakanlığımızın bize vermiş olduğu listeden 15 bin 900 kişi ile temas kurduk. 15 bin 900 kişiden 4 bin 236’sı şu an itibariyle bağış yapabilecek durumda ve bunların büyük bir kısmı, yüzde 95’i plazma bağışı yapmayı kabul ettiler.

Bin 600 civarında kişi son uygunluk teyitlerini bekliyor; iki kez boğaz sürüntüsünün negatif, kan testlerinin de pozitif çıkması gerekiyor.

Yaklaşık bin civarında randevu verilmiş vakamız var.

BİR HASTA ÜÇ KERE BAĞIŞ YAPABİLİR

Şu ana kadar Kızılay merkezlerinde bin 275 bağışçımız bin 658 kez plazma bağışladılar. Bazı bağışçılarımız birden çok kez bağış yaptı ki üç bağışa kadar yapılabiliyor.

Bin 658 bağıştan 3 bin 970 immün plazma bileşeni elde ettik.

Kızılay dışında da özellikle eğitim-araştırma hastanelerinde plazmaferez yapabilen merkezlerde de kan bağışları kabul ediliyor. Buralarda da yaklaşık 427 adet bağış alındığını ve bin civarında immün plazma bileşeni elde edilmiş oldu.

2 BİN 500 AĞIR HASTAYA UYGULANDI

Türkiye genelinde baktığımızda bin 700 civarında immün plazma bağışı alındı ve yaklaşık 5 bin civarında da immün plazma bileşeninin elde edildiğini görüyoruz. Bu 5 bin civarındaki immün plazma bileşeni yaklaşık 2 bin 500 civarında ağır durumda olan COVID-19 hastasına uygulandı.

BEKLEME LİSTESİNDE KİMSE KALMADI

Şu an itibariyle özellikle iyileşen sayısının fazla olması ve yüksek oranda immün plazma bağışı yapıyor olmasından dolayı bekleme listesinde kimse kalmadı. Yani biz artık günlük ihtiyacı karşılayabilir durumdayız. Herhangi bir hastaneden Kızılay’a immün plazma talebi yapıldığı anda o plazma karşılanıyor ki bununla beraber stoklamaya da başladık.

İKİNCİ DALGAYA HAZIRLIKLIYIZ

Niye stokluyoruz? Çünkü corona virüsü pandemisinin nasıl bir eğilim göstereceğini, nasıl devame edeceğini dünyada kimse bilmiyor. Dolayısıyla eğer yaz aylarındaki normalleşme sürecinde oluşabilecek bir takım bulaşlarla ikinci dalga Eylül-Ekim gibi ülkemize gelirse elimizde immün plazma bileşeni ile bu sürece girmiş olacağız ve çok daha hızlı müdahale edip tedavilerine destek olmuş olacağız.