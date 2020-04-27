Kızılay’dan çağrı: Corona hastaları immün plazma bağışı bekliyor!

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, corona virüsüne karşı immün plazma tedavisi ve tedavinin daha hızlı ve güvenli olması için patojen inaktivasyon test cihazlarının kullanılmasına ilişkin güncel bilgileri paylaşmak için ortak basın toplantısı düzenledi.

Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi’nden online olarak yapılan toplantıda Dr. Kerem Kınık şunları söyledi:

*Kızılay arayıcılığıyla temas kuran immün plazma verebilecek olan 3 bin 805 vatandaşımızın yaklaşık bin 490 tanesi plazma bağışına uygun olarak tespit edilmişti.

*Bu plazma bağışına uygun olan vatandaşlarımızın bir kısmının uygunlukla ilgili son test işlemleri devam etmektedir. Yaklaşık 627 vatandaşımız uygunluğunun teyidini beklemektedir.

*484 vatandaşımız da şu anda 14 ilimizdeki plazma aferez merkezlerimizde randevularıyla birlikte plazma alım işlemleri sürmektedir. Şimdiye kadar 380 adet immün plazma bağışını bu anlamda Kızılay aldı. 892 immün plazma bileşenine bu anlamda alınan bağışlar, plazmalar çevrildi.

“ÜLKE GENELİNDE İMMÜN PLAZMA BAĞIŞI SAYISI 567’YE ULAŞTI”

Kınık şunları söyledi:

*Transfüzyon merkezleri, Kızılay dışındaki plazma bağışını alan merkezleri ve süreli kan merkezleri de yaklaşık 187 adet immün plazma bağışı aldılar. Yani ülke genelinde toplam almış olduğumuz immün plazma bağışı sayısı 567’ye ulaştı.

*567 immün plazma bağışçısı vatandaşımızın bağışladığı plazmalar, bini aşkın immün plazma bileşenine dönüştürüldü ve kovid nedeniyle rahatsızlık çeken vatandaşlarımıza endikasyon ve sıra çerçevesinde ulaştırıldı.

*Şu anda Kızılay’dan immün plazma bileşeni bekleyen hasta sayımız bin 66’dır. Bu çerçevede bundan önce bini aşkın hastamıza ulaşan immün plazma, bundan sonraki süreçte de aynı hızda daha da artarak ve daha güvenli bir şekilde ulaştırılacaktır.

“PLAZMA BAĞIŞLARI ÇOK ÖNEMLİ”

14 ilde toplanan bağışların 38 ildeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını aktaran Kınık şöyle konuştu:

*Bundan sonraki süreçte de özellikle kovid rahatsızlığını atlatmış olan ve üzerinden 14 gün geçmiş olan 18-60 yaş arasında 50 kilogramın üzerinde, gebe kalmamış kadınlar ve kan bağışında herhangi mahsuru bulunmayan vatandaşlarımızın plazma bağışları çok önemli.

*Şu ana kadar gelinen noktada Türkiye’nin immün plazma noktasında dünyada en hızlı aksiyon alan ülke olduğunu söyleyebilirim.

*Kullanılan metotlarımız ve klinik yaygınlığı itibariyle de dünyada en geniş immün plazma bileşeni kullanan ülkelerden biri olduğumuza söyleyebiliriz. Hastalanma ve ölüm oranlarına da olumlu anlamda etki ettiğini istatistiklerden görüyoruz.

“KAN BAĞIŞI ORTALAMANIN YARISININ ALTINA DÜŞTÜ”

Corona virüsünden dolayı kan bağışlarının azalmasına ilişkin bir soru üzerine, Dr. Kınık, “Yaramıza parmak bastınız, ortalama iş günü için 5 bin civarında almamız gereken kan bunların yarısının altına düştü. Bu doğaldır. Bütün dünyada böyle, kan merkezlerine gidiş azaldı” dedi.

Stoklarının her türlü kötü şart ve senaryolara uygun olması gerektiğini ifade eden Kerem Kınık, şu an asgari stok seviyesinin zorlandığını belirtti. Kınık, sürekli düzenli kan alması gereken vatandaşlar için kan bağışının devam etmesi gerektiğini, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde kan ve plazma bağışının kapsam dışında bırakıldığını da kaydetti.

Kınık, Ramazan ayında kan bağışı için mesai saatlerini iftar ve sahura göre ayarladıklarını da söyledi.

“DONÖRLERE İHTİYACIMIZ VAR”

Türkiye’nin en etkin ve dünyanın en güvenilir kan plazma sisteminin kullanıldığını belirten Prof. Dr. Ali Gür, “Donörlere ihtiyacımız var, iyileşmiş olan hastalarımız lütfen bu konuda biraz kendileri de fedakârlık yapsınlar. Donörlerimizin bağışlayacağı kanlarla yeni hastalarımıza, yoğun bakımdaki kritik hastalarımıza fayda verelim diyoruz” şeklinde konuştu.

Sistemin ne katacağı sorusuna ise Ali Gür, “Daha etkin, daha güvenliir ve daha hızlı. Zararsız, B2 vitamini olduğu için zaten gıdalarda da var. İkincisi çok hızlı, diğer sistemler yaklaşık olarak 24 saatte ancak arındırma yapabilirken bu sistem 7 dakikada arındırma yapabiliyor” dedi.

Sistemin hangi ülkeden getirildiğine ilişkin soruya ise Gür, il olarak Gaziantep Üniversitesi’nde radyoaktif madde üretim merkezi kurmak üzere Sanayi Bakanlığı desteğiyle proje aldıklarını, bu projeyi hayata geçirirken yeni projeler ekleyebileceklerini düşünerek dünyada en hızlı, en etkin arındırdırılmış kan profili oluşturma çalışmaları yürütürken Japonya’da bir sistemin çok etkin olduğunu gördüklerini, üniversite olarak getirmek isterlerken covidin başladığını ve süreci hızlandırdıklarını anlattı.

Gür, Japonya menşeili bir ürün olduğunu ve dünyada 20 ülkede kullanıldığı bilgisini de verdi. DHA