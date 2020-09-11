Kızılay’dan kritik açıklama: Kan taleplerini karşılamakta zorlanıyoruz

Türk Kızılayı Manisa Şubesi tarafından “Sensiz Olmaz” kampanyası hayata geçirildi. Manisa Valiliği tarafından desteklenen kampanyayla ilgili Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda lansman toplantısı düzenlendi. Kampanyanın tanıtım toplantısında konuşan İzmir Kızılay Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök, kan stoklarının arttırılması ve acil kan ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenlenen kampanyaya destek çağrısında bulundu.

YAZ AYLARINDA STOKLARIMIZ AZALDI

İzmir Kızılay Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök konuşmasında pandemi döneminde kan taleplerini karşılamakta zorlandıklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Covid-19 salgını nedeniyle yürüttüğümüz projelerde büyük sıkıntılar yaşadık. 14 yıl önce Sağlık Bakanlığı adına ve denetiminde yürüttüğümüz Ulusal Güvenli Kan Temini programı çerçevesinde hasta ve hasta yakının kan aramadan güvenli kana ulaştığı ‘Kan Bankacılığı' uygulamasını başlattık.

Bu pandemi nedeniyle şu anda hiçbir kurum, kuruluş, okul, fabrika gibi noktalara gidemediğimiz için sadece Manisa'nın ilçelerinde meydanlarda ve iki tane sabit kan bağış merkezimiz ve kan alma biriminde faaliyetimizi yürütebiliyoruz.

Şu anda kan taleplerini karşılamakta çok zorlanıyoruz. Yaz aylarında da stoklarımız azaldı. Şu anda samimi olarak konuşursam 1 günlük kan stokuyla bu kan taleplerini karşılamaya çalışıyoruz”.

İMMÜN PLAZMAYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Lösemili çocukların sürekli ihtiyacı olan ve stok yapılamayan trombosit ihtiyacını da karşılamakta güçlük çekildiğini belirten İzmir Kızılay Bölge Müdürü Dr.Gök açıklamasında şunlara değindi:

“Sadece kan talepleri değil, lösemili çocukların daha çok kullandığı, sürekli ihtiyaç olan ve saklama süresinin ne yazık ki sadece 5 gün olan trombosit stokunu yapamadığımız için onu da karşılamakta güçlük çekiyoruz. Kök hücre projemiz de var. Kemik iliği bekleyen ve hayata tutunmak isteyen çocukların ve Covid-19 salgını nedeniyle şu anda hastanede tedavi gören hastalarımızın yaşam umudu olan immün afarez plazma.

İl Sağlık Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığımız ile beraber korona virüs hastalığını geçirmiş vatandaşlarımızın listeleri Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay tarafından vatandaşlarımız aranarak kendilerinin uygun olduğu bir saatte randevu oluşturarak kan alma birimimize çağrılıyor. Yaklaşık 1 saatlik bir sürede plazma alıyoruz. Bunlar incelendikten sonra 7 ile 10 gün içerisinde rapor oluşturuluyor. Bunda da bir stok yapamıyoruz. Son dönemde yoğun bir şekilde immün afarez plazma kullanılmaktadır”.

İzmir Kızılay Bölge Müdürü Dr.Gök konuşmasında son olarak, Manisa'da başlatılan ‘Sensiz Olmaz' kampanyası ile amaçlarının azalan kan bağışında farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti.

“SALGIN ELİMİZİ KOLUMUZU KIRDI''

Manisa'da kan bağışına ilginin yoğun olduğunu ancak corona virüsü salgını nedeniyle kan stoklarında ciddi azalmalar yaşandığını belirten Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, salgından önce Manisa'nın kan bağışında Türkiye'de örnek il olduğunu ifade etti.

Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal yaptığı açıklamasına şöyle devam etti:

“Manisa, Türkiye çapında örnek bir il. Bütün yetkililerden destek alıyoruz. Bu fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Manisa oldukça iyi durumdaydı ama salgın elimizi kolumuzu kırdı. Valiliğimizin desteğiyle ilimizdeki en ücra köşedeki mahallelerimize kadar ulaşmayı hedefliyoruz. Corona virüs hastalığını geçirip de tedavi olanların kanlarını almak istiyoruz. Şu anda 2 bin 700 kişi bize immün plazma bağışlamak için sıraya girdi”.