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KKKA’dan ölen gencin yakınından önemli uyarı

Sivas’ta 18 yaşındaki çoban KKKA şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gencin amcasının oğlunun, “Keneyi kendi koparmış, keşke yapmasaydı” sözleri dikkat çekti.

10:21 -
Haberler Sağlık

Yıldızeli ilçesinde çobanlık yapan B.A. ismindeki 18 yaşındaki genç, vücuduna yapışan keneyi çıkarmasının üzerine bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı.

15 gün boyunca yaşam mücadelesi veren genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak geçtiğimiz gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Mardin’in Mazıdağı ilçesine götürüldü.

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SİVAS’TA ÖLENLERİN SAYISI 9’A ÇIKTI

Hayatını kaybeden gencin amcasının oğlu Aydın Sezer, “Hastamız keneden dolayı hayatını kaybetti. Keneyi kendi koparmış, keşke yapmasaydı. Ama olan oldu. Bir erkek bir kene yüzünden öldü. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Gencin ölümüyle Sivas’ta KKKA şüphesiyle ölüm sayısı 9’a yükseldi. İHA

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Son güncelleme: 10:59 23.06.2020
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