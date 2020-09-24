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Kocaeli Üniversitesi’nde gönüllü aşılamaları başladı

Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısı, yaklaşık 1 hafta önce Hacettepe Üniversitesi'nde 20 sağlık çalışanına uygulanmıştı. Aşının uygulanacağı 25 merkezden biri olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de gönüllü aşılama çalışmalarına başlandı. Kocaeli Üniversitesi'nde Covid-19 aşısının günde 10 gönüllüye yapılacağı belirtildi.

11:45 -
Haberler Sağlık

Çin’de geliştirilen aşının Türkiye’de başlayan Faz 3 klinik araştırmalarında ikinci gönüllü aşılamaları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde başladı. Aşının günde 10 gönüllüye yapılacağı belirtildi. (DHA)

FOTO: DHA

Çin Hacettepe Üniversitesi Kocaeli Kocaeli Üniversitesi Sağlık Türkiye
Son güncelleme: 12:19 24.09.2020
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