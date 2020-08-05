Konya’da düğün ve cenazeye katılan 10 ailede corona çıktı, mahalle karantinada

Konya’nın Seydişehir ilçesine bağlı en kalabalık mahalle olan Ortakaraören Mahallesi'nde corona virüs vaka sayıları artınca ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina kararı alındı.

“10 AİLEYE CORONA BULAŞTI”

Mahallede artan corona virüs vaka sayılarına ilişkin Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Ortakaraören Mahalle muhtarı Ayşe Demir şunları söyledi;

Geçtiğimiz günlerde mahallemizde bir düğün ve cenaze oldu. Özellikle Konya merkez ve ilçe merkezinden bu etkinliklere katılım oldu. Ardından mahallemizde corona virüs vakaları artmaya başladı. Anlayacağınız virüsü mahallemize bırakıp, gittiler. Şu an edindiğimiz bilgiye göre 10 ailemize corona bulaştı.

“TEMASLI KİŞİLER TESPİT EDİLİYOR”

Karantina süresinin 7 gün olacağını belirten Ayşe Demir, “Vakalar artınca mahallemiz karantinaya alındı. Şu an filyasyon ekipleri temaslı kişileri tespit için çalışmalarına devam ediyor. Karantina ilk etapta 7 gün sürecek, duruma göre uzatılabilir” dedi.

BAKAN KOCA UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Konya'nın hasta sayısı artan iller arasında olduğunu belirtmişti. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: “Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var”