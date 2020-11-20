Korkunç iddia: Hamile ve Covid şüphelisi hastayı hastaneler kabul etmedi

Ankara'da hiçbir hastanenin kabul etmediği yüksek Covid şüphelisi hamile ve kanama geçiren kadının, Lösev / Lösante çocuk ve yetişkin hastanesine gönderilmesi LÖSEV’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer'i isyan ettirdi.

Ezer, Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek “Yüksek Covid şüpheli hamile anneyi, hiçbir hastane almadığı için Lösev/Lösante hastanemizin aciline yollamışlar. Ankara Şehir Hastanesi sorumluluk ve de hastayı almıyor. Bebeğe bir şey olursa mesuliyet kabul etmezlermiş. Ya, lösemili bir yavruma bir şey olursa” diye sordu.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA RİSK

Dr. Üstün Ezer, tam ruhsat verilmeyen hastanelerine hasta yönlendirildiğini belirterek, lösemili çocukların riske atıldığını söyledi. Ezer, “40 haftalık hamile ve kanayan hastayı hiçbir devlet- özel hastane almamış. Peki biz lösemili yavrularımızın hayatlarını risk ederek sezeryana alalım. Peki neden halen tam ruhsat vermiyorsunuz” dedi.