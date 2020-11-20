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Korkunç iddia: Hamile ve Covid şüphelisi hastayı hastaneler kabul etmedi

Covid şüphelisi 40 haftalık hamile ve kanamalı hastayı başkent Ankara’da hiçbir hastane kabul etmedi. Ankara Şehir hastanesi talihsiz kadını lösemi hastalarının tedavi edildiği Lösev/Lösante hastanesinin aciline yönlendirdi. LÖSEV'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, yaşananlara tepki göstererek, "Ya, lösemili bir yavruma bir şey olursa” diye sordu

Latif SANSÜR
Güncellenme: 14:49, 20/11/2020
Haberler Sağlık
Korkunç iddia: Hamile ve Covid şüphelisi hastayı hastaneler kabul etmedi

Ankara'da hiçbir hastanenin kabul etmediği yüksek Covid şüphelisi hamile ve kanama geçiren kadının, Lösev / Lösante çocuk ve yetişkin hastanesine gönderilmesi LÖSEV’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer'i isyan ettirdi.

Ezer, Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek “Yüksek Covid şüpheli hamile anneyi, hiçbir hastane almadığı için Lösev/Lösante hastanemizin aciline yollamışlar. Ankara Şehir Hastanesi sorumluluk ve de hastayı almıyor. Bebeğe bir şey olursa mesuliyet kabul etmezlermiş. Ya, lösemili bir yavruma bir şey olursa” diye sordu.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA RİSK

Dr. Üstün Ezer, tam ruhsat verilmeyen hastanelerine hasta yönlendirildiğini belirterek, lösemili çocukların riske atıldığını söyledi. Ezer, “40 haftalık hamile ve kanayan hastayı hiçbir devlet- özel hastane almamış. Peki biz lösemili yavrularımızın hayatlarını risk ederek sezeryana alalım. Peki neden halen tam ruhsat vermiyorsunuz” dedi.

Ankara Çocuk hamile hastane Sağlık Sağlık Bakanı Twitter
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