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Koronavirüs 1.6 milyar dolarlık saç ekim sektörünü de vuracak

KORONAVIRÜS her sektörü olduğu gibi sağlık turizmini de etkiledi. Yurtdışı uçuşlar yasaklandığı için yurtdışından hasta gelmiyor. Özellikle sağlık sektörünün estetik bölümünde hizmet veren kuruluşlar bu durumdan olumsuz etkilendi.

14:58 -
Haberler Sağlık
Koronavirüs 1.6 milyar dolarlık saç ekim sektörünü de vuracak

Saç ekim merkezi Berkay Tulpar Clinic'in Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Tulpar, koronavirüsten önce Türkiye'de her gün 1500-2000 adet saç ekimi yapıldığına dikkat çekti ve şunları söyledi:

FIRSATA ÇEVİRMEK MÜMKÜN

“2018 yılı verilerine göre sektörün 1.6 milyar doların üzerinde girdisi var. Ancak koronavirüs nedeniyle sektörde bu yıl önemli bir gelir kaybı yaşanacak gibi duruyor. Buna karşın bu durumu hem sektör hem de saç ekimi yaptırmak isteyenler için fırsata dönüştürmek mümkün. Çünkü saç ekiminden sonra 10 gün çok dolaşmamak gerekli. Özellikle ilk iki gün evden çıkmadan sırt üstü yatmak önemli.”

Berkay Saç ekimi Sağlık Türkiye
Son güncelleme: 15:02 28.03.2020
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