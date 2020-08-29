Korunarak yenebiliriz

Corona virüsü başladığından beri en fazla yük sağlık çalışanlarında. Hastalara şifa olmak için çabalarken salgına yakalanan hatta bu yolda hayatını kaybeden sağlık çalışanları bulunuyor. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi uzmanlarından Dr. Selçuk Köse'de (52) de Türkiye'de henüz vaka olduğu açıklanmadan önce virüsün belirtileri vardı. 23 gün uyutulan Dr. Köse 3 ayın sonunda görevinin başına döndü. Köse, yaşadığı süreci anlattı.

Hastalığın halsizlik, iştahsızlık, yüksek ateşle başladığını anlatan Köse, “Gribim sandım. İlk vakadan sonra 12 Mart'ta yapılan COVID-19 testim pozitif çıkınca tedavim başladı. Yoğun bakımdan önceki 10 günü hatırlamıyordum, kullanılan ilaçlar beynimi etkiledi” dedi.

BU VİRÜSÜ KAPMAK ÇOK KOLAY

Dr. Selçuk Köse şöyle devam etti: “Entübeyle 23 gün uyutulmuşum. Virüsün kalp kaslarımı tutmasıyla 10 dakika kalbim durmuş. İki akciğerimde, beynimde tutulum olmuş. Antiviral tedavi ilk bana uygulanmış. Kök hücre tedavisi uygulanmasaydı belki de kalp yetmezliği ile uyanacaktım. Yürüyemiyordum bile. Fizik tedaviye başladım. 20 Temmuz'da sağlığıma kavuşunca görevime döndüm.”

Grip bile olmadığını anlatan Köse, “Bir kez olsun mikrobik enfeksiyon kapmamıştım. Bu virüsü kapmak çok kolay. Siz maske taksanız bile karşınızdaki taşıyıcıysa ve maske takmıyorsa virüsü size bulaştırabilir. Bu virüs 15-20 dakika havada kalabiliyor” diye konuştu.

İNSAN VÜCUDU BU SALGINA İKİNCİ KEZ DİRENÇLİ KALAMAZ

Maske takmayan kişiler olduğunu söyleyen Köse, “Ciddi bir bilinçlendirme kampanyası başlatılmalı” dedi.

Yoğun bakımdaki yaş ortalamasının düştüğünü söyleyen Dr. Köse, “Gençler korunmuyor ve sosyal yaşantıda yer alıyor. Ayrıca bu hastalığı atlattıktan sonra vücudun 3 ay antikor ürettiği söyleniyor. Ama 3 ay sonunda bağışıklık oluşturmuyor. Ben şu an 3 ayı bitirdiğim için tekrar hastalık kapabilirim. Ve bu virüsü tekrar kaparsam çok fazla yaşama şansım yok. Vücut salgına 2. kez dirençli kalamaz” dedi.

Köse, “Korkmuyor musunuz?” sorusuna, “Korkuyla değil bilinçli bir şekilde korunarak bu virüsü yenebiliriz” yanıtını verdi.