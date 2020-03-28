Korunmanın püf noktaları: ‘Evde kal’mak psikolojinizi bozmasın

Şu sıralar herkes standart olmayan bir gündelik yaşam, bir ruh hali içinde. Hastalık kapma kaygısı, ölüm kaygısına kadar bizi götürebilecek bir kaygı…

Dolayısıyla, televizyondan ve diğer medya araçlarından yeni vakalar duyduğumuzda kaygımız artabiliyor. Peki ne yapabiliriz? İşte Selin Karabulut'un önerileri…

ENDİŞE DENGEMİZİ BOZUYOR

*Bir sosyal izolasyon sürecindeyiz ve gündelik rutinimizden farklı bir yaşam sürüyoruz. Örneğin, ‘Acaba annemi ziyarete gitmesem mi, çocuğum hastalanır mı, hastalanırsa ne yaparım' gibi konularla zihnimiz çok fazla meşgul olmaya başladı.

*Bu da bizim aslında hem bağışıklık sistemimizi hem de zihinsel kapasitemizi ve ruh sağlığımızın normal dengesini bozmaya başlıyor. Corona virüsünün bu sosyal izolasyon süreci ve hastalık haberleri, geçmişte yaşanan psikolojik durumları ya da klinik tanıları tetikleyebilir.

*Ayrıca evde sevdiklerinden uzak, yalnız başına kalmak, yeterince sosyalleşememek, yeterince uyuyamamak özelikle stresi ve stresin reaksiyonlarını artıracağından kaygı bozukluğu (anksiyete), panik atak, depresyon gibi birçok rahatsızlıkla karşı karşıya kalmak mümkün.

ÖNCE TEDBİR ALIN…

*Kaygıyı önlemek için ilk başta yapılması gereken şey tedbir almaktır. Hem kendimiz hem sevdiklerimiz için ilk önce bize doğru kaynaklardan gelen önlemleri almak düşüyor.

*Bunun dışında eğer evdeysek, çalışmak zorunda değilsek evde yapabileceğimiz şeyler var. Günlük rutinimizi mümkün olduğunca bozmadan devam ettirmeliyiz.

*Yani iyi beslenmek, iyi uyumak, sevdiklerimizle yüz yüze görüşemiyorsak telefonlaşmak, mesajlaşmak, görüntülü konuşmak önemli.

KALİTELİ ZAMAN GEÇİRİN

Kendimiz iyi durumdaysak bizden daha zor durumda olan kişilere destek olmak, yardım etmek, onlar için korunarak örneğin gidip ekmek almak, halini hatırını sormak, yani işe yaramak da bize iyi gelecektir.

*Bunun dışında çocuklarımızın evde kaliteli vakit geçirmesine yardımcı olmak yine bizim için şifa olacaktır.

KAYGILARINIZI BAŞKALARIYLA PAYLAŞIN

*Kaygıyı gidermek için ailece evde etkinlikler yapıp birlikte vakit geçirebiliriz. Evde olmanın avantajlarından yararlanıp nicedir aklımızda olan ev işlerini yapabiliriz.

*Ayrıca kendi başımıza yapabileceğimiz müzik dinlemek, meditasyon yapmak, cilt bakımı, dans etmek, egzersiz, yemek yapmak, müzikal bir enstrümanla uğraşmak gibi sayısız şey var. Kaygılarımızla ilgili duygu ve düşüncelerimizi birbirimizle paylaşmak bu noktada iyi gelecektir.

*Özellikle çocukların bu noktada kaygı ve korkuları yüksek olabilir. Doğru edindiğimiz bilgileri paylaşmak, yanlışları düzeltmek, doğru bilgileri teyit etmek ve farkındalığımızı artırmak iyi gelecektir.