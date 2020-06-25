KPSS 2020/8 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli personel alımı tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından adaylar gözlerini tercih sonuçlarına çevirdi. Sağlık Bakanlığı 3 bin 250 personel alacağını duyurmuştu. Peki sonuç tarihi belli mi?

KPSS 2020/8 SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında herhangi bir resmi duyuru yapılmadı ancak bir önceki personel alımında tercih sonuçlarının açıklanma süreci 5 ile 10 gün arasında sürmüştü. Bu süreden yola çıkılarak sonuçların gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

HANGİ BRANŞLARDA ALIM OLACAK?

Sağlık Bakanlığı, çoğunluğu hemşire olmak üzere, sağlık teknikeri, ebe, psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacı ve fizyoterapist alımı gerçekleştirilecek.

250 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DA OLACAK

Sağlık Bakanlığı ayrıca, 108’i temizlik hizmetleri, 113’ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29’u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alınacağını da duyurdu.