Kreşlerde yeni dönemde bu uyarılara dikkat!

Kreşin girişinde çocukların ateşinin ölçülerek içeri alınması ve sınıfların en az 1 saat havalandırılması önerisinde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Tural Kara, şunları söyledi:

* Çocukların ortak oynadığı oyuncakların hijyenine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tür oyuncakların yıkanabilir, sabun veya su ile temizlenebilir özellikte olması gerekir.

* Özellikle yıkanabilir plastik oyuncaklar bu dönemde tercih edilebilir. Top havuzları veya pelüş oyuncaklar gibi yıkaması ve temizlenmesi zor olan oyuncaklardan kaçınılmalı.

* Kreşlerde toplu yemek yenilen alanlarda bazı önlemler almak gerekiyor. Çocukların birer metre arayla sosyal mesafe kurallarına göre oturtulması gerekiyor.

* Çocukların uyuyacağı alanda da sosyal mesafe kuralına dikkat etmek lazım.

”SINIFLARDA KLİMA KULLANMAYIN”

* Çocukların bastıkları alan, sınıf yüzeylerinin temizliği çok çok önemli. Su ve sabunla her gün temizlik yapılmalı.

* Özellikle kapı kolları, tuvaletler, lavabo gibi çok kullanılan alanlar su ve sabunun ardından çamaşır suyuyla temizlenmeli.

* Klimaların bu dönemde çok aktif kullanılmaması lazım. Klima kullanmayı önermiyoruz çünkü klima bulaş riskini artırıyor.

”AKTİVİTELER AÇIK ALANDA YAPILMALI”

* Küçük gruplar halinde öğrenci sayısını azaltarak etkinlikler yapılmalı. Bir gruptaki çocuğun başka bir gruptaki çocukla kesinlikle temas etmemesi gerekiyor.

* Bahçe içerisinde bulunan kaydırakların oyuncaklar gibi gün içerisinde temizlenmesi çok önemli. (DHA)