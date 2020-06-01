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Kreşlerde yeni dönemde bu uyarılara dikkat!

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Tuğçe Tural Kara, yeni normalleşme sürecine giren kreşlerde kullanılacak oyuncakların su ve sabunla yıkanabilir tarzda olması gerektiğini söyledi. Pelüş ve top havuzu gibi oyuncakların kullanılmaması uyarısında bulunan Kara, ders içi aktivitelerin daha çok açık alanlarda tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

10:26 -
Haberler Sağlık

Kreşin girişinde çocukların ateşinin ölçülerek içeri alınması ve sınıfların en az 1 saat havalandırılması önerisinde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Tural Kara, şunları söyledi:

* Çocukların ortak oynadığı oyuncakların hijyenine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tür oyuncakların yıkanabilir, sabun veya su ile temizlenebilir özellikte olması gerekir.

* Özellikle yıkanabilir plastik oyuncaklar bu dönemde tercih edilebilir. Top havuzları veya pelüş oyuncaklar gibi yıkaması ve temizlenmesi zor olan oyuncaklardan kaçınılmalı.

* Kreşlerde toplu yemek yenilen alanlarda bazı önlemler almak gerekiyor. Çocukların birer metre arayla sosyal mesafe kurallarına göre oturtulması gerekiyor.

* Çocukların uyuyacağı alanda da sosyal mesafe kuralına dikkat etmek lazım.

”SINIFLARDA KLİMA KULLANMAYIN”

* Çocukların bastıkları alan, sınıf yüzeylerinin temizliği çok çok önemli. Su ve sabunla her gün temizlik yapılmalı.

* Özellikle kapı kolları, tuvaletler, lavabo gibi çok kullanılan alanlar su ve sabunun ardından çamaşır suyuyla temizlenmeli.

* Klimaların bu dönemde çok aktif kullanılmaması lazım. Klima kullanmayı önermiyoruz çünkü klima bulaş riskini artırıyor.

”AKTİVİTELER AÇIK ALANDA YAPILMALI”

* Küçük gruplar halinde öğrenci sayısını azaltarak etkinlikler yapılmalı. Bir gruptaki çocuğun başka bir gruptaki çocukla kesinlikle temas etmemesi gerekiyor.

* Bahçe içerisinde bulunan kaydırakların oyuncaklar gibi gün içerisinde temizlenmesi çok önemli. (DHA)

Akdeniz Üniversitesi Bilim Çocuk öğrenci
Son güncelleme: 10:58 01.06.2020
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