Kronik hastalık nedir? TDK’ya göre kronik kelimesi ne anlama geliyor?

Corona virüsü pandemisi, gün geçtikçe can almaya devam ediyor. Corona virüsü sebebiyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 177 bin 496'ya yükseldi. Corona virüsü tüm dünyada da yayılmaya devam ederken, uzmanlar kronik hastalığı bulunan kişilerin çok daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Peki kronik hastalık nedir? Kronik kelimesi TDK sözlüğüne göre ne anlama geliyor? İşte tüm bilinmesi gerekenler…

KRONİK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı,

-Süreğen,

-Uzun süredir bir çözüm getirilmemiş”

-Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vakayiname

gibi anlamlara sahip olan kronik sözcüğü, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.

KRONİK HASTALIK NEDİR?

Kronik ya da süreğen, müzmin, vücudun herhangi bir parçasında var olan, uzun süreli devam eden, kimi zaman hayat boyu düzelmeyen ve tedavi imkânları daha sınırlı kabul edilen hastalık türüdür.

Kronik hastalıklar genellikle, çok çesitli risk faktörleri içeren, etyolojileri belirgin olmayan, çok uzun latent dönemleri ve uzamış hastalık dönemleri olan hastalıklardır.

KRONİK HASTALIKLAR HANGİLERİ?

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, söz konusu genelge ile 65 yaş ve üzeri ile

-bağışıklık sistemi düşük

-kronik akciğer hastalığı

-astım

-KOAH

-kalp/damar hastalığı

-böbrek

-hipertansiyon

-karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullananların

22 Mart 2020 tarihinden itibaren ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtildi.