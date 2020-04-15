Kronik hastalıklar neler? Kronik hastalık ne demek?

Bağışıklık sistemi zayıf kişiler ve kronik rahatsızlığa sahip olanlar, koronavirüs salgını gibi durumlarda çok daha büyük risk altında. Şimdi merak edilen sorulardan biri de hangi hastalıkların kronik hastalık olarak sayıldığı konusu oldu. İşte kronik hastalıklar…

KRONİK HASTALIKLAR HANGİLERİ?

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, söz konusu genelge ile 65 yaş ve üzeri ile

bağışıklık sistemi düşük

kronik akciğer hastalığı

astım

KOAH

kalp/damar hastalığı

böbrek

hipertansiyon

karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullananların

22 Mart 2020 tarihinden itibaren ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtildi.

KRONİK HASTALIK NEDİR?

Kronik ya da süreğen, müzmin, vücudun herhangi bir parçasında var olan, uzun süreli devam eden, kimi zaman hayat boyu düzelmeyen ve tedavi imkânları daha sınırlı kabul edilen hastalık türüdür.

Kronik hastalıklar genellikle, çok çesitli risk faktörleri içeren, etyolojileri belirgin olmayan, çok uzun latent dönemleri ve uzamış hastalık dönemleri olan hastalıklardır.