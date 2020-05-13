Kuaföre gitmek tehlikeli mi?

– Kuaför salonlarında kalabalığa karşı randevu ile gitmeniz ve ortamda izin verildiği oranda az sayıda müşterinin bulunduğunu kontrol etmeniz gerekir. Bu durum sizin temasınızı azaltacaktır. Aksi takdirde fiziksel temas, dolayısıyla da hastalık riskiniz artar.

– Saç bakımınız yapılırken kuaförünüzün de sizin gibi maskesinin yüzünü iyice örttüğüne, siperlik kullandığına ve olabildiğince uzak mesafede durarak işlemini yaptığına dikkat etmelisiniz.

FÖNDEKİ RİSK

– Saçınıza fön çektirmek ortamdaki damlacıkların yayılması ve solunumla bunları alma riskinizi artırabilir. Bu nedenle düşük akımlı işlemlerin uygulanması sağlığınız açısından daha doğru olacaktır.

– Kuaför ve güzellik salonlarına giderken kişisel eşyalarınızı götürün ve ortak eşyaları kullanmayın. Salonda bulunan gazete ve dergileri okumaya kalkmanız temas açısından riskli olup, herhangi bir ikramdan da yararlanmamak sizi koruyacaktır. Kullanılan cihazlar size ait olmalı ve ortak kullanımdaki cihazların çok iyi dezenfekte edildiğine inancınız tam ise, sizin için kullanımlarına izin verin.

MAKYAJ YAPTIRMAYIN

– Makyaj, cilt bakımı gibi işlemleri yaptırmayın. Sağlık Bakanlığı'nın yapılmasında sakınca gördüğü uygulamaları size bir şey olmayacağını düşünerek ve gereksiz bir güvenle uygulatmaya çalışmanız hem sizi, hem de başkalarını riske atacaktır.

– Her zaman ve her işlem sonrası ellerinizin temizliğini ihmal etmeyin.

– Ödemelerinizi her mekanda olabildiğince kredi kartı hatta limitler çerçevesinde temassız uygulamalarla yapmak korunmanıza hizmet edecektir.

– El hijyeni, doğru maske kullanımı ve fiziksel mesafe günlük yaşamda refleks haline gelmeli. En önemli korunma yolunuzun, bu üç altın uyarı olduğunu unutmayın.