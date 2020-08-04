Kurallar unutuldu tehlike arttı

Covid-19, dünyada 18 milyon kişiyi hasta edip, 800 binden daha fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Türkiye'de ise coronadan ölenlerin sayısı 5 bini geçti. 230 bin kişi corona virüsüne yakalandı… İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk hem dünyadaki hem de Türkiye'deki corona virüsü tablosunu değerlendirdi. Erk şunları söyledi:

Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) korku yaratmaya devam ediyor. Çok sayıda ülke, bir süre enfeksiyonun yayılmasını yavaşlatmayı başarsa da virüs dünya genelinde yine büyük bir hızla yayılıyor. İnsanlar sosyal mesafe kuralları ve kısıtlamalara uymadıkça, ikinci dalga tehlikesi de büyüyor.

Amerika, Brezilya, Hindistan, Belçika, Almanya, İspanya, İngiltere, Kıbrıs Rum Kesimi ve Fransa gibi ülkelerde vaka sayıları geçen haftalara göre 2-3 kat artmış durumda. Daha önce bu pandemi karşısında çok kötü sınav veren fakat bir süre önce günlük vaka sayılarını 300'lere düşürmüş olan İspanya'da haftalık vaka sayısı 14 binlere ulaştı.

TÜRKİYE DE ALARM VERİYOR

Türkiye'de haziran ayı başında 800'lü rakamlara düşen günlük vaka sayısı daha sonra 1500'lere yükselip, tekrar 900'lü rakamlarda seyretmeye devam ediyor. Avrupa ülkelerinin aksine 200-300'lü rakamları görmeyen ülkemizde durağan gibi seyreden vaka sayılarının insanlarda ciddi bir rehavete yol açtığı görülüyor.

Kurban Bayramı (ne yazık ki bu bayram da özellikle tatil yörelerinde maske ve sosyal mesafe kuralları unutuldu) ve hastalığın yayıldığı ülkelerden ülkemize gelen turistler nedeniyle ağustos ayında vaka sayılarında ciddi artışlar bekleniyor.

Bu nedenle maske, sosyal mesafe ve el yıkama hayati önem taşıyor. Bu kurallara uyulmadığı takdirde okulların açılması riskli çünkü sonbahar aylarında vaka sayılarında ciddi artış öngörülüyor.

RAKAMLAR NE DİYOR?

Sağlık Bakanlığı'nın 150 bin kişi üzerinde yaptığı çalışmaya göre Türkiye'de hastalığı belirtisiz olarak geçirmekte olan kişi sayısı (PCR testi pozitif olanlar) 200 bin civarında, hastalığı geçirmiş olan insan sayısı ise (antikoru pozitif ve bağışıklık kazanmış olanlar) 800 binlerde…

Bu rakamlar Türkiye'de hastalığın henüz daha yeni başladığını ve çok ciddi yayılma potansiyeli olduğunu gösteriyor. Dünyada vakalar hızla yayılırken, birçok ülke alarm verirken Türkiye'nin bundan etkilenmemesi düşünülemez. Özellikle Erzurum, Şanlıurfa, Ankara, Malatya, Mardin, Manisa, Zonguldak, Rize, Çanakkale gibi illerden gelen haberler iyi değil.

Bu şehirlerin günlük vaka sayılarında ciddi artışlar, yoğun bakım servislerinde ciddi sıkıntılar yaşandığı tabip odaları başkanları ve yerel yöneticiler tarafından dile getiriliyor. İkinci dalga olmasa bile birinci dalganın içinde ikinci tarihi pik seviyelerine ulaşabileceğimiz mümkün görünüyor. Bu nedenle herkesin önlemlere mutlaka riayet etmesi gerekir.