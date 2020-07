Kurban Bayramı’nda et nasıl saklanmalı? Etten corona virüsü bulaşır mı?

Bursa’da corona virüsü hakkında yaptığı açıklamaları ile sıkça gündeme gelen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimi Dr. Orhan Sevinç Cura, kurban etinin sağlıklı koşullarda nasıl saklanması gerektiği ve etten corona virüsünün bulaşıp bulaşmadığı konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

“6 SAAT SERİN GÖLGE DE BEKLETİN”

Dr. Cura, “Eskiden kurban eti kavurma yapılarak saklanırdı, ama şimdi buzdolapları ve derin dondurucular depolama için çok uygunlar.Uygun şekilde derin dondurucuda saklanan etler 6 ay rahatlıkla, ilk gün gibi taze saklanabiliyor. Kurbanımızı kestik, eve getirdik öncelikle en az 6 saat serin, gölge bir yerde etin soğumasını ve dinlemesini sağlayın. Etler temiz kaplarda güneş görmeden ve hava alması sağlanarak bir süre bekletilmelidir ” dedi.

“ÇÖZÜLMÜŞ ET ASLA DONDURUCUYA KONULMAMALI”

Kurban etinin bir gün sonra yemenin daha sağlıklı, ve lezzetli olduğunu söyleyen uzman hekim Orhan Sevinç Cura, “Etlerimizi küçük parçalara böldükten sonra takriben 500’er gram halinde paketlemeliyiz. Derin dondurucuya koyduktan sonra ihtiyaç kadarını bir gün önceden buzdolabı kısmına çıkarıp orada çözülmesini sağlamalıyız. Çözülmüş eti o gün pişirip tüketmeliyiz, çözülmüş etler asla tekrar dondurulmamalıdır, gıda zehirlenmesine sebep olur. Normal buzdolabında etler 4 gün, kıyma ise 3 gün içinde tüketilmesi gerekir. Taze etin pişirilmesi ve hazmı zor olur, bu nedenle kurban etleri en az bir gün dinlendikten sonra tüketilmesi daha sağlıklı olur” ifadelerini kullandı.

“ETLERİN HAŞLANARAK PİŞİRİLMESİ PARAZİTLERİ ÖNLER”

Cura, konuya ilişkin açıklamasına şöyle devam etti:

“Etleri tek olarak pişirmek yerine sebzelerle birlikte pişirmeye gayret edin. Etlerin haşlanarak pişirilmesi, sağlıklı olmasının yanı sıra ette olması muhtemel parazitlerin insana geçmesini de büyük ölçüde engeller. Corona virüsü yediğimiz gıdalarla bulaşmaz, ama dokunduğumuz ete kasap öksürdü, hapşırdı ise ve elimizle ete dokunduk sonrada elimizi yıkamadan ağza burna gözümüze değdirdik isek küçükte olsa bir ihtimal oluşur. O zaman ellerimizi 20 saniye sabunlu su ile yıkayalım, et zaten pişerken virüs imha olacaktır.

“KIRMIZI ET DEMİR VE B12 İHTİVA EDER”

Kırmızı et özellikle demir ve b12 açısından zengindir, çocuklarımızın büyümesi için en önemli protein kaynaklarından birisidir. 8 ayını bitiren her çocuğa kıyma şeklinde kırmızı et başlanabilir ama unutmayınız çocuğumuzun süt alerjisi var ise dana eti de çapraz reaksiyon yapabilir bu nedenle koyun/kuzu etini tercih edebilirsiniz.

“SÜT ALERJİSİ OLAN BEBEĞİN ANNESİ DANA ETİ YEMEMELİ”

Süt alerjisi olan bebeğin annesi emziriyorsa ona da dana eti yasaklanmalıdır. Yaşı 35’in üzerinde olan kişilerin kırmızı et tüketimine sınır getirmeleri, kalp damar sağlığı açısından önemlidir. Kurban etini abartarak tüketenler sebebiyle kurban bayramlarında kalp krizi, felç, inme vakalarında bir artış her yıl yaşanır. Yaşınız 40’ın üzerinde ise kırmızı eti, hele ki yağlı kısmını hiç, diğer etleri de az az tüketiniz.”