Kurban Bayramı’nda eti ve tatlıyı nasıl tüketmeli?

Corona virüsü vakalarında 900'lü rakamların altına düşemedik. Dolayısıyla tedbiri elden bırakmamamız gerektiğini belirten uzmanlar Kurban Bayramı'nın ciddi bir eşik olduğuna dikkat çekiyor. Özetle bayramda da kalabalık ortamlardan uzak durmak, maske takmak ve sosyal mesafeye dikkat etmek çok önemli…

Tabii et ve tatlı ağırlıklı yiyeceklerin fazlaca tüketildiği bugünlerde bazı sağlık sorunları yaşamamak ve kilo almamak için de bilinçli beslenmek şart… Uzman Doktor Ender Saraç'tan bayramda sıkça yaşanan şişlik, ödem, gaz, çarpıntı, hazımsızlık, mide ekşimesi, reflü gibi sorunlara karşı beslenme tüyoları ve sağlıklı tarifler aldım… İşte anlattıkları:

İYİ PİŞİRİN, AMA YAKMAYIN

Kurban eti diğer etlere göre farklıdır, pişirilmesi ve tüketilmesi sırasında bazı kurallara dikkat etmek gerekir. Henüz yeni kesilmiş olan bir eti, hazmetmek kolay değildir. Eti bir gün dinlendirdikten sonra tüketin. Eğer mangalda pişirecekseniz dikkat! Çünkü iyi yanmamış kömürden çıkan karbonmonoksit gazı ete yapışır ve kanserojendir.

Önemli kural mangal kömürünün dumanıyla et arasındaki mesafenin en az 15 cm ve kömürün iyice yanmış olmasıdır. Çok duman çıkardığı yanma aşamasında olmamasıdır. Etin aşırı pişirilmesi hatta yanık olması onu tehlikeli bir hale getirir. Dolayısıyla iyi pişirin ama yakmayın…Ciddi kalp, yüksek tansiyon hastaları, böbrek yetmezliği olanlar, aktif mide ülseri geçirenler ve de ciddi kolesterol sorunu olanlar kurban etini ölçülü tüketmelidir.

PİLAV BÖREK UYARISI

Çoğu insan ‘kilo aldırır' diye et yemekten korkar. Esas korkulması gereken etin yanında tüketilen pilav, makarna, börek, pide, ekmek gibi beyaz undan yapılan gıdalar, daha da kötüsü tok karnına yenilen tatlılardır.

Hiç mi kavurma pilav yemeyeceksiniz? Tabii ki yiyebilirsiniz ama etin yanında hızlı karbonhidratları az tüketmek, etin daha kolay hazmolmasını sağlar ve kilo aldırıcı özellikleri azalır.

Eti hazmettiren doğal bir çay

– Malzemeler (4 kişilik):

1 litre su, 2 tatlı kaşığı rezene tohumu, 1 tatlı kaşığı zahter bitkisi, 1 çay kaşığı frenk kimyonu, 7-8 adet parmak ucu doğranmış taze zencefil, 1 adet kabuk tarçın, 2 çay kaşığı İngiliz karbonatı

– Yapılışı: Bu malzemeler 30-40 saniye kadar fokurdasın sonra hemen ateşin altını kapatın. 4-5 dakika demlendikten sonra süzün. Hava sıcaksa buz ekleyip buzlu çay olarak ya da sıcak ve şekersiz olarak da içebilirsiniz.

ETİN YANINA EN SAĞLIKLI TERCİH: SALATA

– Malzemeler (4 kişilik): 8-10 adet roka, 8-10 adet tere, 10-12 adet maydanoz, 10-12 yaprak kuzu kulağı, 1 iri yaz domatesi, 6 adet hafif acı taze sivri biber, 2 orta boy salatalık, severseniz bir küçük soğan, 7-8 dal dereotu, 1 tatlı kaşığı sumak, 2 tatlı kaşığı biraz dövülmüş ceviz, 1 tatlı kaşığı nar ekşisi, 1 tatlı kaşığı sumak ekşisi, 1 çay kaşığı kaya tuzu, 2 tatlı kaşığı üzüm sirkesi, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limon.

– Yapılışı: Tüm malzemeler elle ya da salata bıçağıyla doğranır. Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, dere otu, sumak, nar ekşisi, sumak ekşisi ve tuz hafifçe karıştırılır. Salatanın üzerine dökülüp, 10-15 buzdolabında dinlendirilir. Peki neden bu salata? Çünkü et bu sıcaklarda hazmı ağır ve zor bir gıdadır, taze etin hazmı zordur. Etin yanında özellikle demir emilimini artırmak için bol C vitamini içeren, ayrıca alkali özellikte olan ve de kabızlığa karşı bağırsakları koruyan bu salatayı yemeniz çok faydalı olur.

YEMEKTEN 2 SAAT SONRA TÜKETİN

– Tok karnına tatlı yerseniz; eğer iyi bir spor yapıp yakmazsanız, göbeğinizde ve belinizde yağa dönüşür. Peki hiç mi meyve tatlı yemeyeceksiniz? Hiç tatlısız, karpuzsuz, kavunsuz, meyvesiz bir bayram olur mu? Tabii ki yiyeceksiniz ama tatlı ve meyveyi yemekten en az 2 saat sonra tüketin, miktarını çok abartmayın. Bayramda gerçek sütten yapılan az şekerli dondurmalar, fırında meyve tatlıları, başta vişne olmak üzere kompostolar, az şekerli cheesecake ve sütlü tatlılar genellikle ilk tercihiniz olsun. Eğer baklava gibi hamurlu tatlıları seviyorsanız şurubunu süzün, tok karnına yemeyin, sonrasında biraz suyla yarım tatlı kaşığı tarçını yutun ve fırlayan şekeri dengelemek için 20-25 dakika yürüyüş yapın.